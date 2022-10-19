Низка індикаторів указала на дно ведмежої фази біткойна — Finance.ua

Низка індикаторів указала на дно ведмежої фази біткойна Вчора 12:10 — Фінтех і Картки

Багато ончейн-індикаторів сигналізують про досягнення дна ведмежої фази ринку криптовалют, випливає з аналітичного звіту Arcane Research.

Ще в липні мультиплікатор П’юелла впав до позначок середини грудня 2018 року, коли біткойн торгувався трохи вище $7000.

Аналогічний сигнал демонструє довгострокова метрика RHODL Ratio, поточні значення якої збігаються з позначками початку 2019 року — дном ведмежої фази попереднього ринкового циклу.

Індикатор Reserve Risk досяг найнижчої позначки за всю історію спостережень. Це означає, що довгострокові інвестори практично не мають мотивації до продажу цифрового золота.

MVRV вказує на те, що реалізована капіталізація біткойна вища за ринкову. Раніше такі ж низькі позначки індикатора збігалися з екстремумами попередніх ведмежих фаз.

На думку дослідників, поточні значення індикаторів «відображають дуже привабливу точку входу для інвесторів, які готові до нової хвилі зміцнення біткойна».

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