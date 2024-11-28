Новий Renault Duster дебютував в Україні — Finance.ua

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Новий Renault Duster дебютував в Україні

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Новий Renault Duster дебютував в Україні
Новий Renault Duster дебютував в Україні
Французький бренд Renault презентував нове покоління кросовера Duster для українського ринку.
Кросовер Renault Duster вже давно став бестселером в Україні. Проте в той час як оригінальний Dacia Duster отримав нове покоління ще минулого року, на українському ринку досі продається попереднє покоління «Дастера».
Тепер офіційно повідомлено, що новий Duster, який на початку цього року дебютував під брендом Renault, з’явиться й в Україні.
Для українських покупців презентовано три комплектації (Authentic, Evolution, Techno) й три види трансмісії.
Базова комплектація Authentic буде доступна від 829 900 грн (біля 18 900 євро) й пропонуватиме мінімальний комфорт: кондиціонер, склопідйомники, задній парктронік та контроль тиску в шинах. Комплектація пропонуватиметься з дизельним двигуном 1,5 (115 к.с.), шестиступеневою механікою та повним приводом. Також буде доступний 1,3-літровий бензиновий двигун (150 к.с.) з автоматом та переднім приводом.
Про оснащення комплектації Evolution можна дізнатись в цьому матеріалі, але найбільш помітним обладнанням є: 7-дюймова панель приладів, 10,1-дюймова «медійка», камера заднього виду, 17-дюймові диски та повний привід.
Наразі комплектація Evolution коштуватиме від 969 900 грн (22 130 євро) й агрегуватиметься гібридним 1,2-літровим бензиновим двигуном MHEV (130 к.с.), 6-ступеневою механічною коробкою передач та повним приводом.
Якщо вам потрібні гроші на нову покупку, ви можете їх отримати на карту.

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За матеріалами:
motorcar
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