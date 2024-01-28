Новий позашляховик від Great Wall стане доступнішою альтернативою Mercedes G63 (фото) — Finance.ua

Новий позашляховик від Great Wall стане доступнішою альтернативою Mercedes G63 (фото) Сьогодні 03:50 — Технології&Авто

Новий позашляховик від Great Wall стане доступнішою альтернативою Mercedes G63 (фото), Фото: CarNewsChina

Лінійку Tank 700 2024 поповнила надпотужна топова версія Hi4-T. Рамний позашляховик від Great Wall надходить у продаж у Китаї з 30 січня і коштуватиме 500−550 тисяч юанів ($69 700 — 77 000).

Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Tank 700 Hi4-T стане доступнішою альтернативою Mercedes-AMG G63. Головна його відмінність від стандартної моделі — гібридна установка з 3,0-літровим V6 твін-турбо і електромотором.

Фото: CarNewsChina

Сумарна віддача становить 523 к. с. і 800 Нм. З 9-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає менше 5 с, а максимальна швидкість обмежена на 190 км/год. До того ж, гібрид зможе їздити і на електротязі.

Потужний китайський позашляховик зберігає непогану прохідність і може долати броди глибиною до 90 см. Його кліренс становить 255 мм, кут в'їзду — 32°, а з'їзду — 34°.

Стандартний Tank 700 Hi4-T візуально не відрізняється від базової моделі, але також запропоновано версію Limited Edition зі збільшеними повітрозабірниками, обвісом, спойлером на даху і 22-дюймовими дисками.

Фото: CarNewsChina

Салон Tank 700 Hi4-T оздоблений шкірою та алюмінієм, а підсвічування стелі імітує зоряне небо. Оснащення охоплює проекцію на лобове скло, акустику Harman Kardon з 16 динаміками, електропривод, підігрів, вентиляцію і масаж усіх сидінь.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.