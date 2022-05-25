Новий позашляховик Mercedes може розвертатися на місці, наче танк (відео) — Finance.ua

Новий позашляховик Mercedes може розвертатися на місці, наче танк (відео)

Новий позашляховик Mercedes-Benz EQG отримає можливість розвороту на місці. Раніше подібну систему показувала лише компанія Rivian.

Як стало відомо, це можна буде зробити завдяки наявності відразу чотирьох двигунів, кожен з яких працюватиме з окремим колесом. Як це виглядає насправді, можна подивитися на відеоролику.

Mercedes-Benz показувала концепт електричної версії свого G-класу ще у вересні 2021 року на автомобільній виставці у Мюнхені. Зовні цей автомобіль відрізняється від стандартного G-класу новими ґратами радіатора, 22-дюймовими дисками та низкою інших елементів. Але при цьому він збереже рамну конструкцію з нерозрізним заднім мостом та незалежною підвіскою спереду.

Крім того, Mercedes-Benz EQG отримає нові акумулятори, які мають кремнієвий анод замість графітового. Це дозволить збільшити густину батарей приблизно на 40%, що дозволить позашляховику проїжджати більше на одному заряді.

Очікується, що на ринку Mercedes-Benz EQG дебютує вже у 2024 році.

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