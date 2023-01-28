Новий порядок бронювання працівників — Finance.ua

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Новий порядок бронювання працівників

Казна та Політика
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Новий порядок бронювання працівників
Новий порядок бронювання працівників
Кабінет Міністрів затвердив новий порядок бронювання військовозобов’язаних, а також порядок та критерії визначення підприємств, які є критично важливим для функціонування економіки.
Про це повідомляє Європейська бізнес асоціація.

Що зміниться

Відповідно до нової процедури, бізнес зможе забронювати до 50% військовозобов’язаних працівників, які є критично важливими, аби підприємство продовжувало працювати.
Визначення підприємства критично важливим для економіки проводиться за вичерпним переліком критеріїв, зокрема:
  • загальною сумою сплачених податків та інших зборів (перевищує 1,5 млн євро);
  • сумою надходжень в іноземній валюті (еквівалент 32 млн євро);
  • стратегічним значенням для економіки та безпеки країни;
  • важливим значенням задоволення потреб територіальної громади, відсутністю заборгованості зі сплати ЄСВ, розміром зарплати — щонайменше середньої зарплати по регіону;
  • резидентством «Дія Сіті».

Що з бронюваннями, які вже були надані

Бронювання, які вже були надані працівника за старою процедурою будуть залишатися чинними протягом строку, на який вони були надані.
Водночас рішенням уряду встановлено, що відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобовʼязаним рішеннями Мінекономіки, є чинними протягом того строку, на який вони були надані.

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За матеріалами:
Finance.ua
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