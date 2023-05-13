Новобудови Києва: що і по якій ціні продається — Finance.ua

Новобудови Києва: що і по якій ціні продається Сьогодні 10:12 — Нерухомість

Новобудови Києва: що і по якій ціні продається

Станом на весну 2023 року, кількість столичних новобудов, які здані і в яких є продажі, становить 48 ЖК. Finance.ua вирішив дослідити, які ціни на готові квартири від забудовників в найбільших містах України. Про це читайте в нашій новій статті:

По Києву ми не брали до уваги відверто проблемні ЖК, а також клубні будинки або клубні квартали. Хоча, нові квартири також продаються в десяти клубних будинках столиці, вартість таких квартир від 1,19 млн грн і сягає до 47,39 млн грн.

Найдешевша квартира на первинці Києва — 1-кімнатка на 26 м² в ЖК Wood Park 2, яка коштує 728 тис. грн (28 000 грн/м²), а найвища ціна за готову квартиру від забудовника сягає 39,2 млн грн за 3-кімнатну квартиру в ЖК Tetris Hall (208 500 грн/м²).

В цілому, цінова політика забудовників щодо новобудов, які отримали сертифікат про введення в експлуатацію, на сьогодні по Києву наступна:

1-кімнатні від 702 тис. грн (26 м²) і до 10,45 млн грн (75 м²), наприклад, ЖК Wood Park 2 (27 000 — 28 000 грн/м²) та ЖК Signature (139 400 грн/м²)

2-кімнатні від 1,18 млн грн (38 м²) і до 15,77 млн грн (130 м²), наприклад, ЖК Smart Idea (31 050 грн/м²) та БФК Metropole (121 300 -159 200 грн/м²)

3-кімнатні від 1,89 млн грн (117,92 м²) і до 39,2 млн грн (188 м²), «квадрат» в будинку по вул. Євгенія Харченка, 47−59 коштує 16 050 грн/м², а в ЖК Tetris Hall — 208 500 грн/м².

4- та 5-кімнатні - від 1,86 млн грн за 115,74 м² до 28,22 млн грн (298 м²) в ЖК Obolon Plaza.

У Києві досі є в продажу квартири від забудовників в будинках, які були введені десятиліття тому, та все ж — це первинний ринок. Введення в експлуатацію деяких з житлових комплексів відбулося аж у 2013 році - Ж К Воздвиженка та ЖК Pechersk Hills Residence, а квартири досі не розпродані забудовниками.

Найчастіше в продажу квартири в будинках, які були введені в 2021—2022 роках.

На графіку зображена кількість ЖК за роками введення в експлуатацію, де є в наявності квартири від забудовника.

Якщо порахувати серединне значення всіх наявних в продажу у забудовників квартир, то вартість житла у столиці розподіляється так:

1-кімнатні - 2,35 млн грн або 55 575 грн/м².

2-кімнатні - 4,22 млн грн або 63 775 грн/м²

3-кімнатні - 5,64 млн грн або 53 050 грн/м²

Розрахунок авжеж не відображає середнє значення вартості квартир за всіма релевантними пропозиціями, які обирає реальний покупець. Тому що зазвичай людина орієнтується на наявний бюджет і обирає просторішу площу, більш нову будівлю та порівнює пропозиції первинки та вторинки.

Якщо обирати суто з наявного переліку квартир від забудовників, то найчастіше буде зустрічатися житло вартістю 4,5 млн грн, а за квадратний метр медіанна ціна становитиме 57 тис. грн.

Іпотечне кредитування за програмою єОселя на готові квартири представлене лише в 15 житлових комплексах Києва. Головні умови іпотеки:

строк на 1−20 років

1-й внесок від 20%

3% річних

Більш докладно про умови та нюанси іпотечного кредитування можна проконсультуватися індивідуально у спеціаліста банку. Поки що до банків-учасників програми входять Ощадбанк, ПриватБанк , Глобус Банк, Укргазбанк, Sky Bank.

Також забудовники надають можливість купівлі квартири на виплат: від індивідуальних умов, до 2-х років з мінімальним першим внеском 10%. Для кожного житлового комплексу інформація про купівлю квартири на виплат прописана в таблиці в кінці статті.

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