Нові обмеження НБУ: Як зараз виводити тезер на картку? — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Нові обмеження НБУ: Як зараз виводити тезер на картку? Сьогодні 16:10 — Криптовалюта

З 1 жовтня Національний банк України ввів нові обмеження на банківські P2P перекази. Тепер неможливо здійснити переказ на суму понад 150 000 грн на місяць за допомогою P2P, тобто з карти на карту. Однак, є спосіб обійти ці обмеження: якщо переказ здійснюється через IBAN, переказувати можна будь яку суму.

Це призвело до змін в інтерфейсі багатьох обмінних сервісів, які тепер вимагають введення реквізитів замість звичайних номерів карток для виведення криптовалют. Причому, зміни торкнулись як переказів більше за 150 000 грн, так і звичайних, на менші суми.

Проте, не варто хвилюватися — глобально нічого не змінюється. Виведення крипти залишається таким же зручним і безпечним, як і раніше, якщо користуватись Обміфай — моніторингом криптовалютних обмінників, який сьогодні допомагає нам написати цю статтю. Тож розглянемо, як знайти реквізити для популярних банків та чому варто користуватись моніторингом Обміфай.

Де знайти реквізити?

МоноБанк

ПриватБанк

Чи безпечно це — надавати дані рахунку?

Так, надавати дані рахунку для здійснення криптовалютних операцій абсолютно безпечно. IBAN — це лише номер вашого рахунку, який дозволяє отримувати кошти. Він не дає доступу до ваших коштів або особистих даних. Тож, коли ви користуєтесь послугами обмінників, надаючи свій IBAN для виведення коштів, ваші фінансові дані залишаються у безпеці.

Ризики використання р2р

Хоча р2р-платформи на централізованих біржах залишаються популярними серед користувачів криптовалют, вони не позбавлені ризиків. Серед основних проблем можна виділити:

Брудні гроші: Є ризик отримати кошти від недобросовісних користувачів, що може призвести до проблем з банками і навіть з правоохоронними органами. Гривні з окупованих територій, «відмиті» гроші за незаконну діяльність — це лише вершина айсбергу, куди можна вляпатись при р2р-обмінах.

Відміна ордера: Мерчант може відмовитися від угоди в останній момент, бо йому не сподобався курс. Так, деякі мерчанти створюють ордери і навмисно затягують з його виконанням на випадок якщо курс сильно скакне і на цьому можна заробити. Курс не скакнув — значить заробити не вдасться, тож ордер відміняється, а для користувача це дарма витрачений час.

Скам-схеми: На р2р-платформах можна легко натрапити на шахраїв, що пропонують підозріло вигідні умови. Існує думка, що сапорт біржі може допомогти у випадку скаму, але насправді це далеко не так. Нижче кілька реальних історій від користувачів р2р-платформ про сапорт і не тільки.

Реальна історія 1

«Продавав тезер на п2п, мені скинули з карти третьої особи, а потім виявилось що це була схема-трикутник на ОЛХ і потерпілий написав на мене заяву. Досі розбираємось, переказ був місяць назад на 200 доларів.»

Реальна історія 2

«Мені якось на біржевій п2п скинули гроші з Донецької області, може пенсія якоїсь бабусі. Цього ж дня заблокували картку і мусив ходити розбиратися доказувати, що це я просто криптобіржею користувався і не знайомий з бабкою, діло тягнулось дуже довго і геморно, не повезло ((«

Реальна історія 3

«В мене був випадок, коли я чекав гроші від клієнта. Він перевів їх на свою іншу банківську картку, а в коментарях просто написав номер моєї картки. Ми подали апеляцію, але клієнт переконав підтримку біржі Bybit, що гроші були переведені, і підтримка йому повірила, забравши мої USDT. Після цього я чекав більше двох місяців, поки підтримка остаточно розбереться в ситуації та поверне мені мої гроші.»

Реальна історія 4

«Чувак скинув мені з „картки кума“, закрив ордер і відразу пропав, а я не хотів грошей з третьої особи. Біржа розводить руками бо ордер вже закритий, а я сижу переживаю третій день — постукають мені чи не постукають…»

Чому потрібно користуватись Обміфай?

У випадку з Обміфай, ви не зіткнетеся з проблемами брудних грошей та скамів. Моніторинг працює лише з перевіреними обмінниками, які надають прозорі умови, використовують АМЛ перевірку та гарантують безпечні фінансові операції. Також у Обміфай є оперативна підтримка, що завжди на стороні користувача і має час та бажання скрупульозно розібратися в кожній ситуації. А при обміні від 5000 доларів є преміальний сервіс, при якому менеджер Обміфай буквально «за руку» проведе обмін за потрібним напрямком, забезпечуючи максимальний комфорт і, звісно ж, безпеку.

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Партнерство з перевіреними обмінниками, що гарантує надійність кожної транзакції.

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