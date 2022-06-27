Нові iPad з чубчиком: якими вони будуть — Finance.ua

Нові iPad з чубчиком: якими вони будуть Вчора 07:25 — Технології&Авто

Як повідомляє LeaksApplePro, компанія Apple готує три нові планшети iPad Pro, оснащені однокристальною системою Apple M2, яка випереджає Apple M1 на 18 і 35% за швидкістю роботи CPU та графічного процесора відповідно.

Найцікавішим із цієї трійки стане планшет із екраном діагоналлю 14,1 дюйма, який вийде наступного року. iPad Pro шостого покоління з екранами діагоналлю 11 та 12,9 дюйма вийдуть цього року. Крім Apple M2 вони також отримають модем 5G та екран Mini LED. Ціна планшетів починатиметься з позначки 800 та 1100 доларів за версії зі 128 ГБ флеш-пам’яті.

Що стосується 14,1-дюймової версії, вона також оснащена екраном Mini LED, мінімальний обсяг пам’яті складе 256 ГБ, а ціна стартуватиме з 1400 доларів.

Імовірно, нові планшети отримають екран з вирізом типу чубчика, від якого цього року відмовлятимуться смартфони iPhone.

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itechua За матеріалами:

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