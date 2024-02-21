NovaPay запускає продаж власних облігацій у застосунку — Finance.ua

NovaPay запускає продаж власних облігацій у застосунку Сьогодні 11:22

NovaPay запускає продаж власних облігацій у застосунку

Група компаній Nova (раніше «Нова Пошта») запускає продаж облігацій у своєму мобільному додатку.

Про плани розвитку власних фінансових послуг розповів директор з інновацій NovaPay (ГК Nova) Олексій Рубан під час конференції FinYear , що відбулася 16 лютого у Києві.

«Щодо результатів 2023 року ми дійсно отримали ліцензію від національного банку для того, щоб будувати власну платіжну екосистему. Ми успішно пройшли цей непростий шлях», — розповідає Рубан.

За його словами, компанія розгорнула технології і зрозуміла, що для того, щоб робити емісію карток, треба наблизитись від логістичного бізнесу до фінансового і банківського.

«Щодо планів — наша стратегія така, що ми могли б рік-два нарощувати продукти, щоб наблизитися і конкурувати з необанкаками, але ми подумали, що краще будемо дивитися на поведінку наших клієнтів. Тому що ми впевнені, що наші клієнти компанії Nova відрізняються від інших — ми будемо на цьому більше робити акцент.

Тому зараз ми знаходимося у стані «бети», будемо розвивати функціонал, який буде в першу чергу фокусуватися на потреби логістики та е-комерції. А продуктовий ряд там буде досить стандартний.

Так, депозитів у нас не буде, проте… ми будемо продавати облігації", — зазначив Рубан.

Які облігації можна придбати

Відтепер у мобільному застосунку NovaPay доступні власні облігації NovaPay. Їх можна придбати строком від 1 до 12 місяців, а дохід залежатиме від терміну і сягатиме 18% при мінімальній сумі інвестицій 1000 грн.

Як це зробити

Цінні папери можна придбати у застосунку NovaPay і для iOS, і для Android.

У мобільному застосунку придбати облігації NovaPay можна за кілька хвилин. Для цього необхідно:

зареєструватися в застосунку NovaPay;

на головному екрані вибрати розділ «Накопичення» та натиснути «Купити облігації»;

обрати умови: строк та суму інвестицій;

підтвердити заявку, підписати документи за допомогою Дія.Підпису та сплатити за облігації. Коли процес купівлі завершиться, клієнт отримає push-сповіщення.

Для зручності клієнтів, в додатку одразу буде розрахований розмір прогнозованої виплати. Дохід буде виплачений на картку після закінчення терміну дії угоди про купівлю облігацій - так само, як і отримують виплату відсотків за депозитами.

При цьому, як і раніше, облігації NovaPay можна придбати і за допомогою фахівців компанії.

Довідка Finance.ua:

У 2023 році NovaPay розмістив три випуски облігацій (серії А, В та С) по 100 млн грн кожен, а також зареєстрував ще три випуски — серії облігацій D, E і F, так само по 100 млн грн кожний.

NovaPay — перша приватна компанія в Україні, яка у воєнний час випустила корпоративні облігації з публічною пропозицією.

Наразі в обігу — облігації серій А, В і С, загалом їх купили на суму 141 млн грн, а кількість клієнтів наближається до 100 осіб.



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