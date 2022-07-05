Нова Зеландія також забороняє імпорт російського золота — Finance.ua

Нова Зеландія також забороняє імпорт російського золота Вчора 19:47 — Банківські метали

Нова Зеландія також забороняє імпорт російського золота

Нова Зеландія також заборонить весь імпорт російського золота (з 25 липня) після подібних заборон країн G7 та Австралії.

Про це заявила міністр закордонних справ Нової Зеландії Наная Махута, пише RNZ.co.nz

У заяві міністра торгівлі та розвитку експорту Деміена О’Коннора йдеться, що цей крок ще більше свідчить про засудження Новою Зеландією росії за її вторгнення в Україну.

За словами Махути, це гарантує, що Нова Зеландія не стане безпечним притулком для російських активів.

«Це також підтримує міжнародні зусилля, спрямовані на те, щоб росія не обходила міжнародні санкції, використовуючи свої величезні золоті запаси для фінансування своєї незаконної війни», — заявила голова МЗС країни.

За словами О’Коннора, рф відрізана від міжнародних ринків, а близько 20% її резервів центрального банку зберігаються в золоті — приблизно до 140 мільярдів доларів.

Заборона на імпорт російського золота допоможе завадити Кремлю підтримувати свою валюту, сказав міністр.

Довідка Finance.ua:

Японія оголосила про запровадження нових санкцій проти рф та білорусі — до санкційного списку внесли 90 фізичних та юридичних осіб. Також Японія ввела заборону на імпорт золота з росії;

Сполучені Штати розширили санкції проти росії, оголосивши про заборону імпорту російського золота та додавши до санкційного списку 70 юридичних і 29 фізичних осіб;



у перший день саміту «Великої сімки», що відбувся минулого тижня, Британія, Канада, США і Японія анонсували заборону на імпорт російського золота.

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Економічна Правда За матеріалами:

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