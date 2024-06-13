Нова програма Global Finance в Амерікан Юніверсіті Київ — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Нова програма Global Finance в Амерікан Юніверсіті Київ Сьогодні 12:20

Нова програма Global Finance в Амерікан Юніверсіті Київ

Українська молодь може здобувати американську фінансову освіту в Україні.

Бакалаврська програма Global Finance від Амерікан Юніверсіті Київ розроблена за підтримки Arizona State University (ASU). Завдяки партнерству двох університетів, студенти АЮК отримують необмежений доступ до американської сучасної навчальної програми ASU, апробованої роками й успішними кар’єрами американських випускників. від Амерікан Юніверсіті Київ розроблена за підтримки Arizona State University (ASU). Завдяки партнерству двох університетів, студенти АЮК отримують необмежений доступ до американської сучасної навчальної програми ASU, апробованої роками й успішними кар’єрами американських випускників.

Випускники Global Finance стануть фахівцями у глобальній фінансовій системі, отримають комплексне розуміння глобальних фінансових ринків та інституцій для розвитку критичного мислення і навичок прийняття фінансових рішень, необхідних для успіху в глобальній фінансовій системі. Навчання також включає набуття практичного досвіду, включаючи управління реальним інвестиційним портфелем і венчурним капіталом.

Крім того, інтегровані компоненти програми готують студентів до складання професійних сертифікаційних іспитів (наприклад, CFA).

Бакалаврська програма Global Finance також пропонує студентам можливість здобути прискорений диплом магістра Arizona State University. По завершенні навчання в Україні студенти отримають міжнародно визнаний бакалаврський диплом від Амерікан Юніверсіті Київ, і зможуть продовжити навчання ще на рік в США (онлайн чи очно) та отримати другий, магістерський диплом американського зразка — від Arizona State University.

Частиною навчального плану є стажування, яке АЮК підбирає разом з партнерами університету. Практика допомагає студентам отримати навички у реальному бізнесі, а також розширити набір компетенцій, які цінують топові роботодавці України. Студент тісно взаємодіятиме з представником конкретного роботодавця та консультантом зі стажування, щоб отримати релевантний досвід і розвинути навички пошуку роботи на етапі стажування.

Студенти АЮК, так само як американські, можуть гнучко вибирати предмети для вивчення у межах навчальної програми та мають доступ до інноваційної онлайн-системи навчання LMS Сanvas. Це провідна платформа, завдяки якій студенти і викладачі отримують цілодобовий доступ до матеріалів, максимальну інтерактивність, комунікацію онлайн, офлайн та в змішаному форматі. Вона включає всі навчальні матеріали, конспекти, презентації, відеолекції, які доступні в одному місці протягом усіх років навчання. Систему LMS Сanvas використовують понад 30 мільйонів людей у понад 4000 навчальних закладів світу.

В АЮК викладають кращі лектори з різних країн світу, які працювали в престижних навчальних закладах світу та відзначені багатьма міжнародними нагородами.

Завдяки АЮК українці мають можливість здобувати одну з найкращих освіт світу вдома, не виїжджаючи в США та не лишаючи свій дім.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.