"Нова пошта" запровадила нову послугу: в яких містах вона вже працює — Finance.ua

"Нова пошта" запровадила нову послугу: в яких містах вона вже працює
Український оператор поштового зв’язку, компанія «Нова пошта» запровадила нову послугу. Після закінчення тестового періоду відправка із поштоматів доступна вже у 5 містах.
Про це повідомляє пресслужба «Нової пошти».
Відтепер можна відправляти з поштоматів Нової пошти у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Полтаві, а з 18 липня послуга буде доступною ще й мешканцям Вінниці.
Скільки коштує така відправка
До 31 серпня діє акція на вартість відправки з поштомату. Вона залежить від того, хто сплачує за доставку посилки: якщо відправник — 35 грн, а якщо отримувач — 50 гривень. Відправка документів через поштомат та відділення має фіксований тариф 45 гривень, до якого вже входить конверт.
Відправляти із поштомата можна по всій країні: у інший поштомат, відділення або на адресу отримувача.
Як відправити посилку із поштомату:
- оновити мобільний застосунок «Нової пошти», щоб у розділі Створити Посилку з’явився додатковий підпункт місця відправки — поштомат;
- створити самостійно електронну накладну для посилки у додатку;
- самостійно вдома спакувати відправлення;
- підійти до поштомату із посилкою, відкрити створену накладну та натиснути «Відкрити комірку»;
- покласти у комірку запаковане відправлення без маркування;
- підтвердити завантаження у мобільному додатку;
- закрити комірку.
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