Ноутбуки з гарною автономністю: топ-7 моделей на будь-який гаманець — Finance.ua

Ноутбуки з гарною автономністю: топ-7 моделей на будь-який гаманець Сьогодні 02:40 — Фондовий ринок

Не завжди велику автономність мають тільки дорогі моделі. Навіть недорогі моделі можуть комплектуватися енергоефективними комплектуючими, що підвищують життя ноутбука від батареї. У нашому огляді ми зібрали 7 різних ноутбуків із часом роботи понад 8 годин, вважаємо, що це час повноцінного робочого дня.

Ноутбук Apple MacBook Air 2022

Перше місце займає Apple MacBook Air. Нова модель оснащена сучасним процесором та відео-прискорювачем, які працюють у кілька разів швидше, ніж попередні версії. Чип M2 поєднує в собі центральний процесор, графічний прискорювач, а також пристрої вводу-виводу.

Операційна система — macOS, що дозволяє об’єднати всі пристрої Apple, що створює додаткову зручність власникам iPhone або iPad.

Ноутбук дуже легкий, його маса менше ніж 1,3 кг. Час автономної роботи складає 18 годин.

Ультрабук Dell XPS 13 9310

Друге місце дістається Dell XPS 13. Це Windows-сумісний ноутбук, має високоміцний корпус, із захистом від появи подряпин та плям. Корпус виробляється на спеціальних верстатах з ЧПУ, що дозволило звести нанівець люфти та зазори між його частинами.

Центральний процесор — Intel Core i5 11 покоління, оперативна пам’ять — 8 Гб, графічний прискорювач — вбудований Intel Iris Xe Graphics.

Маса ноутбука складає 1,32 кг, час автономної роботи — 14 годин. Додатково можна підключити зовнішній акумулятор Dell Power Bank Plus значно збільшивши час автономної роботи.

Ноутбук Apple MacBook Pro 2021

Третє місце дістається ще одному представнику Apple, це MacBook Pro. Ноутбук оснащений чипом M1 Pro, який містить 10 ядерний центральний процесор (8 ядер — продуктивні, 2 — ефективні), 16 ядерний графічний прискорювач, а також додаткову периферію.

Операційна система — macOS, що вже звична для цих пристроїв.

Ноутбук важить 2,15 кг, час роботи від батареї до 14 годин при повноцінній роботі. Під час перегляду фільмів з Apple TV час автономної роботи може досягати 21 години.

Asus Zenbook 13 OLED UX325

На четвертому місці — Asus Zenbook 13 OLED. Ноутбук виконано на платформі Intel Evo, центральний процесор — Core i7 11 покоління. Екран розміром 13,3 дюйма і роздільною здатністю 1920X1080 виконаний за технологією OLED, має всі переваги світлодіодного екрану. Яскраві насичені кольори, висока швидкість відгуку, реалістичні кольори.

Ноутбук неймовірно тонкий та легкий, маса складає всього 1,07 кг, час автономної роботи — 13 годин. Крім цього, підтримується швидке заряджання батареї, до 60% ноутбук заряджається за 49 хвилин.

Lenovo Yoga 7 14ITL5

Пятое место — Ноутбук-трансформер Lenovo Yoga 7 14ITL5. Lenovo Yoga 7 — це ноутбук на базі платформи Intel, центральний процесор — Intel Core i5 11 покоління. З заводу встановлено значний обсяг пам’яті — 16 Гб. Графіка — вбудований прискорювач Intel Iris Xe Graphics.

Ноутбук досить легкий, 1,43 кг. Час роботи від батареї, заявлений виробником, — до 13 годин.

Huawei MateBook B3-420

Шосте місце дістається Huawei MateBook B3-420. Нас зустрічає вже звичний набір мікросхем Intel, ЦП Intel Core i5 11 покоління.

Пристрій має масу 1,38 кг і може працювати до 10 години в автономному режимі.

Acer Extensa 15 EX215

Закриває наш рейтинг досить цікавий ноутбук — Acer Extensa 15.

Цей ноутбук — справжній виняток із правил.

Центральний процесор — чотириядерний AMD Ryzen 5 3500U, графічний прискорювач — Radeon Vega 8 з графічною пам’яттю, що розділяється.

Маса пристрою — близько 1,9 кг, час автономної роботи — до 9 годин. З усіх представлених ноутбуків Acer Extensa 15 є досить бюджетним, орієнтовна ціна — близько 30 тисяч гривень.

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