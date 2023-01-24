Nokia підписала нову багаторічну патентну угоду щодо 5G для Samsung — Finance.ua
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Nokia підписала нову багаторічну патентну угоду щодо 5G для Samsung

Технології&Авто
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Nokia підписала нову багаторічну патентну угоду щодо 5G для Samsung
Nokia підписала нову багаторічну патентну угоду щодо 5G для Samsung
Фінський виробник телекомунікаційного обладнання Nokia підписав нову багаторічну угоду про ліцензування своїх патентів на 5G для Samsung після закінчення попереднього договору у грудні.
Про це повідомляє Reuters.
Компанії не розкривають умови угоди, однак відомо, що Samsung буде здійснювати платежі Nokia з 1 січня.
Конкурент Nokia — Ericsson — минулого року також досягнув угоди щодо патентів 5G із Samsung, завершивши суперечку, що вдарила по його квартальному доходу.
Патентний портфель Nokia складається з близько 20 000 сімейств патентів, у тому числі понад 4500 сімейств патентів, визнаних необхідними для 5G.
За матеріалами:
НВ
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