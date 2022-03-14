НКЦПФР дозволила брати кредити під заставу ОВДП під час воєнного стану — Finance.ua

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) надала можливість у період воєнного стану проводити операції, пов’язані із заставою в банках за всіма облігаціями внутрішньої держпозики (ОВДП) та отриманням кредиту.
Це підтверджує рішення установи № 162 від 13 березня 2022 року.
Що нового? Як зазначено у повідомленні Комісії, вона також дозволила юридичним та фізичним особам нерезидентам відкривати рахунки та підписувати договори з військовими облігаціями за спрощеною процедурою.
Відповідно до рішення, для фізосіб-нерезидентів достатньо паспортних даних, для юридичних осіб — коду/номера з торгового, банківського або судового реєстру та реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.