НКЦПФР дозволила брати кредити під заставу ОВДП під час воєнного стану — Finance.ua
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НКЦПФР дозволила брати кредити під заставу ОВДП під час воєнного стану

Вчора 14:05Особисті фінанси
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) надала можливість у період воєнного стану проводити операції, пов’язані із заставою в банках за всіма облігаціями внутрішньої держпозики (ОВДП) та отриманням кредиту.
Це підтверджує рішення установи № 162 від 13 березня 2022 року.
Що нового? Як зазначено у повідомленні Комісії, вона також дозволила юридичним та фізичним особам нерезидентам відкривати рахунки та підписувати договори з військовими облігаціями за спрощеною процедурою.
Відповідно до рішення, для фізосіб-нерезидентів достатньо паспортних даних, для юридичних осіб — коду/номера з торгового, банківського або судового реєстру та реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

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Крім того, регулятор дозволив за рахунок активів ІСІ здійснення витрат, пов’язаних із обслуговуванням активів, що входять до складу активів такого ІСІ, та проведення операцій з ними.

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За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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