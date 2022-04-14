Німеччині загрожує збиток у $240 млрд, якщо росія перекриє постачання газу — Finance.ua

Німеччині загрожує збиток у $240 млрд, якщо росія перекриє постачання газу

Вчора 15:26 — Енергетика

Німеччині загрожує збиток у $240 млрд, якщо росія перекриє постачання газу

Згідно зі звітом п’яти німецьких економічних інститутів, якщо росія найближчим часом перестане постачати газ до Німеччини, то ФРН втратить 238 мільярдів доларів в обсязі виробництва протягом наступних двох років.

Про це повідомляє CNN.

Загалом для німецької економіки припинення поставок російського газу означатиме, що ВВП Німеччини зросте лише на 1,9% у 2022 році та скоротиться на 2,2% у 2023 році. При цьому, якщо газ продовжить надходити, то цього року зростання становитиме 2,7%.

Скорочення постачання газу з росії призведе до «різкої рецесії» найбільшої економіки Європи, вважає директор із досліджень Кільського інституту світової економіки Стефан Кутс.

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Зазначимо, що Європейський союз уже намагається скоротити імпорт російського газу на 66% цього року і повністю позбавитися залежності від російських енергоносіїв до 2027 року.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що країна рухається «якнайшвидше» до відмови від російської енергії, але розкритикував раптову зупинку.

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