Німеччині загрожує збиток у $240 млрд, якщо росія перекриє постачання газу — Finance.ua
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Німеччині загрожує збиток у $240 млрд, якщо росія перекриє постачання газу

Вчора 15:26Енергетика
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Німеччині загрожує збиток у $240 млрд, якщо росія перекриє постачання газуНімеччині загрожує збиток у $240 млрд, якщо росія перекриє постачання газу
Згідно зі звітом п’яти німецьких економічних інститутів, якщо росія найближчим часом перестане постачати газ до Німеччини, то ФРН втратить 238 мільярдів доларів в обсязі виробництва протягом наступних двох років.
Про це повідомляє CNN.
Загалом для німецької економіки припинення поставок російського газу означатиме, що ВВП Німеччини зросте лише на 1,9% у 2022 році та скоротиться на 2,2% у 2023 році. При цьому, якщо газ продовжить надходити, то цього року зростання становитиме 2,7%.
Скорочення постачання газу з росії призведе до «різкої рецесії» найбільшої економіки Європи, вважає директор із досліджень Кільського інституту світової економіки Стефан Кутс.
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Зазначимо, що Європейський союз уже намагається скоротити імпорт російського газу на 66% цього року і повністю позбавитися залежності від російських енергоносіїв до 2027 року.
Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що країна рухається «якнайшвидше» до відмови від російської енергії, але розкритикував раптову зупинку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Діло
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