Німеччині загрожує збиток у $240 млрд, якщо росія перекриє постачання газу — Finance.ua

Німеччині загрожує збиток у $240 млрд, якщо росія перекриє постачання газу
Згідно зі звітом п’яти німецьких економічних інститутів, якщо росія найближчим часом перестане постачати газ до Німеччини, то ФРН втратить 238 мільярдів доларів в обсязі виробництва протягом наступних двох років.
Про це повідомляє CNN.
Загалом для німецької економіки припинення поставок російського газу означатиме, що ВВП Німеччини зросте лише на 1,9% у 2022 році та скоротиться на 2,2% у 2023 році. При цьому, якщо газ продовжить надходити, то цього року зростання становитиме 2,7%.
Скорочення постачання газу з росії призведе до «різкої рецесії» найбільшої економіки Європи, вважає директор із досліджень Кільського інституту світової економіки Стефан Кутс.