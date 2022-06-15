Німеччина скоротила експорт товарів до росії на 64% — Finance.ua

Німеччина скоротила експорт товарів до росії на 64%

Німеччина скоротила експорт товарів до росії на 64%

За підсумками квітня Німеччина експортувала до росії товарів на суму 828,2 млн євро, це на 64,1% менше, ніж за аналогічний період 2021 року. У березні цього року падіння показника експорту становило 57,5%.

Про це повідомило Федеральне статистичне відомство ФРН (Destatis)

Падіння торкнулося головним чином автомобільного сектора (обвалення до 226,9 млн євро, тобто на 57,7% порівняно з квітнем 2021 року) та хімічної продукції (експорт скоротився на 53,1% — до 114,1 млн євро).

Водночас різке зниження обсягів продукції, що вивозиться до росії, компенсовано значним зростанням імпорту у квітні у вартісному вираженні, зазначили в Destatis. Постачання у ФРН з рф збільшилися на 41,9% — до 3,7 млрд євро. Найбільш важливими товарами імпорту були нафта та природний газ. Їхня вартість збільшилася на 37,8% — до 2,2 млрд євро.

Крім того, москва постачала кокс та нафтопродукти (+94,3% — до 0,4 млрд євро), а також вугілля (+334,7% — до 0,4 млрд євро). Щодо обсягів імпорту, то за цим показником відзначено скорочення на 26,1% порівняно з квітнем 2021 року.

Таким чином, збільшення вартості ввезеної продукції в основному пов’язане зі зростанням цін, особливо в енергетичному секторі.

Позитивне сальдо імпорту у зовнішній торгівлі з росією у квітні становило 2,9 млрд євро. Місяцем раніше воно трималося на позначці 3,4 млрд євро.

У березні росія зайняла лише 12 місце серед країн, що входили до переліку найважливіших напрямів німецького експорту за межі ЄС. У лютому рф була на п’ятій позиції списку.

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