Німеччина не обмежуватиме прийом біженців з України — Finance.ua

Німеччина не обмежуватиме прийом біженців з України

Вчора 20:32 — Світ

Німеччина не має наміру обмежувати чисельність прийнятих біженців з України. Країна готова прийняти кожного охочого.

Про це повідомив в інтерв’ю міністр транспорту та цифрової інфраструктури Фолькер Віссінг для RND

За його словами, на сьогодні до Німеччини приїжджають приблизно 2500 українських біженців на день порівняно з приблизно 8200 на початку російського вторгнення.

«Однак ми зберігаємо логістичні та транспортні структури, тому що не можемо передбачити хід війни і в будь-який момент можемо зіткнутися зі збільшенням числа біженців. Ми повинні очікувати подальшої ескалації і бути готовими. Нужденні в Україні повинні мати можливість знайти притулок у Німеччині», — зазначив Віссінг.

Він також відповів на питання, чи є межа того, скільки Німеччина може прийняти біженців.

«Це питання не виникає. Німеччина не може і не буде відмовляти біженцям з України», — додав міністр.

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