Німеччина нарощує запаси газу на випадок припинення поставок з рф — Finance.ua

Німеччина нарощує запаси газу на випадок припинення поставок з рф
Вчора 10:33
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На тлі повномасштабного військового вторгнення росії на територію незалежної України керівник Німецького Федерального агентства з мереж Клаус Мюллер закликав нарощувати запаси природного газу в Німеччині.
«Газові сховища в нашій країні заповнюються краще, ніж у минулі роки, і вже заповнені більше, ніж на початку травня. Однак їх недостатньо на той випадок, якщо ми раптом станемо отримувати менше російського газу або якщо поставки взагалі припиняться», — сказав він.
Мюллер нагадав про нові норми законодавства, згідно з якими газові сховища Німеччини мають бути заповнені більше ніж на 90%.
Він зазначив, що якщо ці умови будуть виконані, а поставки газу припиняться, то у Німеччини буде «необхідний буфер, щоб протриматися як мінімум два з половиною місяці в стабільних умовах і при нормальній зимі».