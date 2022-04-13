Нідерланди затримали ще шість яхт російських олігархів — Finance.ua
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Нідерланди затримали ще шість яхт російських олігархів

Вчора 17:32Світ
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Нідерланди наклали обмеження ще на шість російських яхт, і тепер вони не можуть покинути країну.
Про це пише CNN.
Загалом митні служби країни в рамках санкцій проти рф уже затримали 20 яхт із росії. Митниця підтвердила, що «дві яхти пов’язані з особою, включеною до списку санкцій ЄС».
Поки влада розслідує право власності на яхти, їх не можна переправляти, передавати або експортувати, ідеться в заяві міністерства фінансів Нідерландів.
З 20 яхт, довжина яких сягає від 8,5 до 120 м, 14 перебувають у стадії будівництва, дві — на зберіганні, ще чотири — на технічному обслуговуванні.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
За матеріалами: Укрінформ
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