Нідерланди затримали ще шість яхт російських олігархів — Finance.ua

Нідерланди затримали ще шість яхт російських олігархів

Вчора 17:32 — Світ

Нідерланди наклали обмеження ще на шість російських яхт, і тепер вони не можуть покинути країну.

Про це пише CNN

Загалом митні служби країни в рамках санкцій проти рф уже затримали 20 яхт із росії. Митниця підтвердила, що «дві яхти пов’язані з особою, включеною до списку санкцій ЄС».

Поки влада розслідує право власності на яхти, їх не можна переправляти, передавати або експортувати, ідеться в заяві міністерства фінансів Нідерландів.

З 20 яхт, довжина яких сягає від 8,5 до 120 м, 14 перебувають у стадії будівництва, дві — на зберіганні, ще чотири — на технічному обслуговуванні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.