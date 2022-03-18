Нідерланди заморозили російські активи на 200 мільйонів євро — Finance.ua

Нідерланди заморозили російські активи на 200 мільйонів євро

Вчора 15:14 — Світ

Обсяг російських активів, заморожених банками та іншими фінансовими установами в Нідерландах, становило 200 мільйонів євро.

Про це повідомляє місцеве видання NOS з посиланням на заяву голови Центрального банку країни Клааса Кнота.

Раніше міністр фінансів Нідерландів Сігрід Каг повідомляла, що у банках, інвестиційних та пенсійних фондах країни заморожених активів налічується шість мільйонів євро. Згодом Кнот оголосив, що ця цифра значно зросла.

«Я можу сказати, що за цей час ми заморозили або заарештували понад 200 млн євро», — повідомив він.

За його словами, більшість зв’язків із Росією у Нідерландах здійснюється через трастові компанії.

«Бухгалтерські та податкові звітності оформляються там, але самих активів немає у Нідерландах. Нема чого заморожувати», — пояснив Кнот.

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