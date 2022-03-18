Нідерланди заморозили російські активи на 200 мільйонів євро — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Нідерланди заморозили російські активи на 200 мільйонів євро

Вчора 15:14Світ
180
Обсяг російських активів, заморожених банками та іншими фінансовими установами в Нідерландах, становило 200 мільйонів євро.
Про це повідомляє місцеве видання NOS з посиланням на заяву голови Центрального банку країни Клааса Кнота.
Раніше міністр фінансів Нідерландів Сігрід Каг повідомляла, що у банках, інвестиційних та пенсійних фондах країни заморожених активів налічується шість мільйонів євро. Згодом Кнот оголосив, що ця цифра значно зросла.
«Я можу сказати, що за цей час ми заморозили або заарештували понад 200 млн євро», — повідомив він.
За його словами, більшість зв’язків із Росією у Нідерландах здійснюється через трастові компанії.
«Бухгалтерські та податкові звітності оформляються там, але самих активів немає у Нідерландах. Нема чого заморожувати», — пояснив Кнот.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.