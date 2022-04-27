Нідерланди припинили видачу віз росіянам — Finance.ua
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Нідерланди припинили видачу віз росіянам

Вчора 11:41Світ
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Нідерланди припинили видачу віз росіянамНідерланди припинили видачу віз росіянам
Громадяни росії відсьогодні більше не можуть подавати документи на нідерландську візу в посольстві Нідерландів у москві.
Про це повідомляє видання NL Times.
Як зазначили в МЗС Нідерландів, це наслідок рішення російського уряду вислати з країни 15 нідерландських дипломатів. Як результат, співробітників залишилося занадто мало, щоб керувати консульським відділом посольства на повну потужність, а тому короткострокові візи більше не видаватимуть. Винятки можливі виключно з серйозних гуманітарних міркувань. Наприклад, якщо хтось повинен виїхати з країни з політичних причин.
За даними прессекретаря МЗС, в середньому 150 росіян щотижня звертаються за візою для короткочасного перебування в Нідерландах. Не відомо, скільки часу буде діяти цей захід. Попри те, що консульський відділ працює з обмеженими можливостями, посольство все ще відкрите для оформлення інтеграційних документів та інших питань.
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Нагадаємо: рф вислала нідерландських дипломатів у відповідь після того, як Нідерланди вказали на двері 17 російським дипломатам наприкінці березня. За даними уряду Нідерландів, вони таємно діяли як офіцери розвідки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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