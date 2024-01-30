Neuralink Маска вживила перший імплант у мозок людини — Finance.ua

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Neuralink Маска вживила перший імплант у мозок людини

Технології&Авто
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Neuralink Маска вживила перший імплант у мозок людини
Neuralink Маска вживила перший імплант у мозок людини
Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що його стартап Neuralink, який займається розробкою мозкових імплантатів, вперше вживив чип у мозок людини.
Про це Маск написав на своїй сторінці у X.
«Вчора перша людина отримала імплантат від Neuralink і успішно відновлюється. Початкові результати показують багатообіцяюче виявлення спайок нейронів», — написав Маск.

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Бізнесмен додав, що мозковий імплант дозволяє керувати телефоном або комп’ютером, а через них майже будь-яким пристроєм, просто за допомогою думки.
Продукт Neuralink називається «Телепатія» і його першими користувачами будуть ті, хто втратив можливість користуватися своїми кінцівками.
«Уявіть, що Стівен Гокінг міг би спілкуватися швидше, ніж друкарка чи аукціоніст. Це і є наша мета», — додав Маск.
Як пише The Guardian, минулого року управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США дозволило компанії Neuralink провести перше випробування імпланту на людях.
Дослідження від стартапу Neuralink — це випробування його бездротового інтерфейсу мозок-комп'ютер для оцінки безпеки імпланту та хірургічного робота.
Згідно з інформацією на вебсайті компанії дослідження оцінить функціональність інтерфейсу, який дозволяє людям з тетраплегією або паралічем усіх чотирьох кінцівок керувати пристроями своїми думками. Набір добровольців для клінічних випробувань із вживлення імплантів у мозок компанія розпочала у вересні 2023 року.
Neuralink — американська компанія, що розробляє мозкові імпланти, які стануть інтерфейсом для взаємодії між мозком людини та електронним пристроєм. Створена за участі Ілона Маска компанія розпочала свою діяльність у 2016 році. Її представили у березні 2017 року.
За матеріалами:
Економічна Правда
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