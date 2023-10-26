Небезпечна розсилка у Facebook: шахраї намагаються отримати доступ до персональних даних — Finance.ua

Небезпечна розсилка у Facebook: шахраї намагаються отримати доступ до персональних даних Вчора 12:19 — Кримінал

Адміністраторам груп у Facebook почали приходити повідомлення у месенджер, в яких шахраї пропонують перейти за посиланням, аби запобігти блокуванню сторінки.

Про це у Телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації.

«Адміністраторам груп у Facebook почали приходити повідомлення у месенджер, нібито через серйозні порушення спільноти їх сторінку буде заблоковано протягом 24 годин. Щоб цього не сталося, шахраї пропонують перейти за посиланням та оскаржити рішення про блокування тієї чи іншої групи. Центр закликає у жодному разі не переходити за посиланнями сумнівного типу. Мета шахраїв — змусити перейти користувачів за такими посиланнями, щоб у подальшому отримати доступ до сторінки у Facebook або заволодіти персональними даними користувачів, зокрема банківськими рахунками», — йдеться у повідомленні.

У ЦПД також наголосили, що адміністрація Facebook не надсилає сповіщення подібного змісту в особисті повідомлення.

«Якщо ви отримали таке повідомлення, потрібно надіслати скаргу на допис і заблокувати джерело його розповсюдження! Якщо ж ви стали жертвою шахраїв і втратили доступ до своєї сторінки у соцмережі - зверніться до кіберполіції (https://t.me/CyberpolUA) або інших компетентних органів», — зазначили в центрі.

Як повідомляв Укрінформ, з початку повномасштабного вторгнення РФ кожен дев’ятий опитаний в Україні ставав жертвою шахраїв. Більшість шахрайських випадків сталося під час купівлі чи продажу товарів в інтернеті.

Укрінформ За матеріалами:

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