Не тільки автомобілі: Bentley налагодила виробництво меду (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Не тільки автомобілі: Bentley налагодила виробництво меду (фото)

Світ
39
Не тільки автомобілі: Bentley налагодила виробництво меду (фото)
Не тільки автомобілі: Bentley налагодила виробництво меду (фото)
Bentley відкрили новий напрямок діяльності. Британська компанія випускає не лише розкішні представницькі автомобілі, а й мед. Про це розповіли на офіційному сайті Bentley.
Керівництво Bentley вирішило зайнятися бджільництвом у травні 2019 року та розпочало проект Flying Bees. Він перекладається як «літаючі бджоли» і англійською співзвучний з назвою логотипу Bentley — літери «В», що летить, з крилами.
Не тільки автомобілі: Bentley налагодила виробництво меду (фото)
Для проекту було придбано 120 тисяч бджіл, а партнером Bentley виступила відома компанія з виробництва меду Buckley Bees. Біля підприємства британського бренду в Крю облаштували пасіку та висадили поле нарцисів, де бджоли збирають пилок.
Тепер у Bentley пожинають перші плоди своєї праці. Колонія розрослася до 600 000 бджіл і в 2022 вдалося зібрати 1000 банок меду.
Не тільки автомобілі: Bentley налагодила виробництво меду (фото)
Мед Bentley спочатку не збираються продавати. Більшу його частину розподілять між робітниками заводу, а залишок зберігатиметься на підприємстві та їм планують пригощати VIP-гостей. Однак у майбутньому, коли обсяги виробництва меду зростуть, він таки надійде у продаж.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.