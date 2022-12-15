Не тільки автомобілі: Bentley налагодила виробництво меду (фото) — Finance.ua

Не тільки автомобілі: Bentley налагодила виробництво меду (фото) 15.12.2022, 00:08 — Світ

Не тільки автомобілі: Bentley налагодила виробництво меду (фото)

Bentley відкрили новий напрямок діяльності. Британська компанія випускає не лише розкішні представницькі автомобілі, а й мед. Про це розповіли на офіційному сайті Bentley.

Керівництво Bentley вирішило зайнятися бджільництвом у травні 2019 року та розпочало проект Flying Bees. Він перекладається як «літаючі бджоли» і англійською співзвучний з назвою логотипу Bentley — літери «В», що летить, з крилами.

Для проекту було придбано 120 тисяч бджіл, а партнером Bentley виступила відома компанія з виробництва меду Buckley Bees. Біля підприємства британського бренду в Крю облаштували пасіку та висадили поле нарцисів, де бджоли збирають пилок.

Тепер у Bentley пожинають перші плоди своєї праці. Колонія розрослася до 600 000 бджіл і в 2022 вдалося зібрати 1000 банок меду.

Мед Bentley спочатку не збираються продавати. Більшу його частину розподілять між робітниками заводу, а залишок зберігатиметься на підприємстві та їм планують пригощати VIP-гостей. Однак у майбутньому, коли обсяги виробництва меду зростуть, він таки надійде у продаж.

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