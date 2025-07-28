Не пропусти: фінальний тиждень розіграшу iPhone 16 Pro Max від multi! — Finance.ua

Не пропусти: фінальний тиждень розіграшу iPhone 16 Pro Max від multi! Сьогодні 09:50

Не пропусти: фінальний тиждень розіграшу iPhone 16 Pro Max від multi!

До завершення акції «Шанс на яблуко без гріха» — лише кілька днів.

Подай заявку на кредит у multi до 1 серпня 2025 року — і отримай шанс виграти iPhone 16 Pro Max 256 GB.

Чим більше заявок через застосунок — тим вищі шанси на виграш. Участь безкоштовна.

Як долучитися до розіграшу:

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Зареєструйся у застосунку.

Подай заявку на кредит через multi.

Після погодження кредиту — автоматично потрапляєш до списку учасників.

Переможця визначить random.org до 31 серпня.

Виграш можна переказати на потреби ЗСУ — у такому разі організатор перерахує вартість подарунка на офіційний рахунок допомоги.

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