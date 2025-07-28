Не пропусти: фінальний тиждень розіграшу iPhone 16 Pro Max від multi! — Finance.ua

Не пропусти: фінальний тиждень розіграшу iPhone 16 Pro Max від multi!
До завершення акції «Шанс на яблуко без гріха» — лише кілька днів.
Подай заявку на кредит у multi до 1 серпня 2025 року — і отримай шанс виграти iPhone 16 Pro Max 256 GB.
Чим більше заявок через застосунок — тим вищі шанси на виграш. Участь безкоштовна.
Як долучитися до розіграшу:
- Завантаж multi на iOS або Android
- Зареєструйся у застосунку.
- Подай заявку на кредит через multi.
- Після погодження кредиту — автоматично потрапляєш до списку учасників.
Переможця визначить random.org до 31 серпня.
Виграш можна переказати на потреби ЗСУ — у такому разі організатор перерахує вартість подарунка на офіційний рахунок допомоги.
multi — твій цифровий помічник у світі фінансів:
- порівняння кредитних пропозицій і швидке оформлення заявки
- курси валют з 4 джерел (банки, обмінники, НБУ, міжбанк)
- онлайн-бронювання валюти з фіксованим курсом
- карта банків і обмінних пунктів
- криптовалюти, конвертер валют, автострахування.
Все необхідне — в одному застосунку.
Деталі акції: multi.ua/credits. Офіційні правила акції: multi.ua/credits-promo-terms
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