Не пропусти: фінальний тиждень розіграшу iPhone 16 Pro Max від multi! — Finance.ua
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Не пропусти: фінальний тиждень розіграшу iPhone 16 Pro Max від multi!

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Не пропусти: фінальний тиждень розіграшу iPhone 16 Pro Max від multi!
Не пропусти: фінальний тиждень розіграшу iPhone 16 Pro Max від multi!
До завершення акції «Шанс на яблуко без гріха» — лише кілька днів.
Подай заявку на кредит у multi до 1 серпня 2025 року — і отримай шанс виграти iPhone 16 Pro Max 256 GB.
Чим більше заявок через застосунок — тим вищі шанси на виграш. Участь безкоштовна.
Як долучитися до розіграшу:
  • Завантаж multi на iOS або Android
  • Зареєструйся у застосунку.
  • Подай заявку на кредит через multi.
  • Після погодження кредиту — автоматично потрапляєш до списку учасників.
Переможця визначить random.org до 31 серпня.
Виграш можна переказати на потреби ЗСУ — у такому разі організатор перерахує вартість подарунка на офіційний рахунок допомоги.
multi — твій цифровий помічник у світі фінансів:
  • порівняння кредитних пропозицій і швидке оформлення заявки
  • курси валют з 4 джерел (банки, обмінники, НБУ, міжбанк)
  • онлайн-бронювання валюти з фіксованим курсом
  • карта банків і обмінних пунктів
  • криптовалюти, конвертер валют, автострахування.
Все необхідне — в одному застосунку.
ВЗЯТИ УЧАСТЬ
Деталі акції: multi.ua/credits. Офіційні правила акції: multi.ua/credits-promo-terms
За матеріалами:
Finance.ua
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