НБУ ухудшил прогноз зниження «безпекових ризиків» в Україні ще на пів року — Finance.ua
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НБУ ухудшил прогноз зниження «безпекових ризиків» в Україні ще на пів року

Казна та Політика
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Суттєве зниження безпекових ризиків в Україні очікується в середині 2024 року. Раніше НБУ прогнозував, що це відбудеться на початку року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного на брифінгу, який транслювався на Youtube.
«НБУ закладає в новий прогноз припущення щодо суттєвого зниження безпекових ризиків у середині 2024 року», — сказав він.
За його словами, залишається високий рівень невизначеності «і щодо активності військових дій, і щодо агресивності обстрілів, і щодо можливої шкоди, яка буде завдана».
«У нас з вами попереду опалювальний сезон і можливо непроста осінь», — сказав Пишний.
Голова НБУ зазначив, що довша, ніж припускається, тривалість повномасштабної війни загрожуватиме додатковими втратами для економічного зростання, зокрема через суттєвіші руйнування та більшу міграцію. «Це також може мати негативні наслідки для цінової динаміки, насамперед через вищий тиск на курсові та інфляційні очікування, — додав він.
За матеріалами:
РБК-Україна
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