НБУ скоротив продаж валюти з резервів за останній тиждень — Finance.ua
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НБУ скоротив продаж валюти з резервів за останній тиждень

Вчора 14:34Казна та Політика
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Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 25 по 29 квітня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 448,08 млн доларів і 108,25 млн євро. При цьому НБУ купив 1,5 млн доларів і 5,5 млн євро.
Продаж скоротився в порівнянні з минулого тижня, коли НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 546,71 млн доларів і 201,93 млн євро, а також купив 6,0 млн євро.
З початку року НБУ купив на міжбанку 1781,30 млн доларів і 96,67 млн євро. При цьому НБУ продав 5846,39 млн доларів і 1485,81 млн євро.
Негативне сальдо інтервенцій склало 4065,09 млн доларів і 1389,14 млн євро.

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За матеріалами: РБК-Україна
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