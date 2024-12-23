НБУ продав на міжбанку рекордні $1,4 млрд минулого тижня — Finance.ua

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НБУ продав на міжбанку рекордні $1,4 млрд минулого тижня

Валюта
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НБУ продав на міжбанку рекордні $1,4 млрд минулого тижня
НБУ продав на міжбанку рекордні $1,4 млрд минулого тижня
Національний банк збільшив чистий продаж валюти на міжбанківському валютному ринку в період з 16 по 20 грудня на 31,77% порівняно з попереднім тижнем до 1 417,4 млн доларів, що є найбільшою сумою з початку поточного року.
Про це свідчать дані Національного банку.
За звітний тиждень Нацбанк купив 0,2 млн доларів, тоді як продав 1 417,6 млн доларів. Євро НБУ не купував і не продавав минулого тижня.

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З початку року Нацбанк купив 126,02 млн доларів, тоді як продав 32 942,64 млн доларів.
Нагадаємо, за 2023 рік НБУ купив на міжбанку 219,85 млн доларів і продав 28 829,73 млн доларів. Євро НБУ не купував і не продавав в 2023 році.
У 2022 році Нацбанк купив на міжбанку 3267,95 млн доларів і 110,97 млн євро, а продав 26 380,59 млн доларів і 1789,11 млн євро.
За матеріалами:
Українські Новини
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