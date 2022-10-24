Названо регіони України, в яких купують найбільше нових авто — Finance.ua

Названо регіони України, в яких купують найбільше нових авто Вчора 19:03 — Технології&Авто

За три квартали 2022 року в Україні було реалізовано 27,8 тис. нових легкових автомобілів.

Найбільший попит на нові машини за цей період спостерігався на ринку столиці. З січня по вересень кияни придбали та зареєстрували майже 8,5 тис. нових автівок.

На другому місці Дніпропетровщина, де було реалізовано 2,3 тис. нових автомобілів.

Третій результат продемонструвала Київська область, парк якої поповнили 2,1 тис. нових авто.

Також у п’ятірку регіональних лідерів ринку нових авто потрапили Львівська та Одеська області з результатами 1,5 тис. та 1,3 тис. машин відповідно.

Трійка бестселерів на кожному з цих ринків мала наступний вигляд:

Київ: Renault Duster, Toyota RAV-4, Mitsubishi Outlander;

Дніпропетровщина: Renault Duster, Toyota RAV-4, Skoda Kodiaq;

Київщина: Toyota RAV-4, Chery Tiggo 4, Renault Duster;

Львівщина: Toyota RAV-4, Renault Duster, Skoda Kodiaq;

Одещина: Renault Duster, Toyota RAV-4, Hyundai Tucson.

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