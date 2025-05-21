Названо несправності авто, які відразу не видно — Finance.ua

Названо несправності авто, які відразу не видно Сьогодні 23:36 — Технології&Авто

Названо несправності авто, які відразу не видно

Зовні автомобіль може виглядати ідеально: двигун працює тихо, світлофарми справні, кондиціонер ефективно охолоджує салон. Але за цим «благополучним фасадом» нерідко ховаються серйозні несправності, які можуть проявитися у найменш очікуваний момент — і добре, якщо не на швидкості 120 км/год. Розглянемо, які приховані проблеми можуть становити загрозу.

Кузов без секретів: що приховує фарба

Навіть незначні дефекти лакофарбового покриття можуть вказувати на серйозні події в історії авто. Хвилі на лаку, патьоки чи нечіткі межі фарбування — усе це свідчить про можливий кузовний ремонт. А це майже завжди означає удар, наслідки якого не завжди помітні неозброєним оком: порушення геометрії кузова, мікротріщини чи ослаблені зварні шви. Тож якщо фарба викликає сумніви — авто потребує ретельної перевірки.

Тиха загроза іржі

Ржавчина на поверхні арок чи дверей — скоріше косметична проблема. Справжню небезпеку становить корозія, що роз’їдає силові елементи конструкції: лонжерони, точки кріплення підвіски, днище. Її складно виявити без огляду на підйомнику, але у випадку аварії це може коштувати міцності всього кузова.

Підтікання, що можуть стати фатальними

Плями під авто — це тривожний сигнал. Особливо небезпечні витоки пального, охолоджувальної чи гальмівної рідини. Якщо вони потрапляють на розігріті частини двигуна, зокрема колектор, можливе займання. Іноді навіть недопалок, викинутий повз, здатен спричинити пожежу.

Небезпечне «підживлення» двигуна і гальм

Рівень технічних рідин нижче норми — це ризик, який не варто ігнорувати. Нестача оливи або гальмівної рідини призводить до перегріву, зниження ефективності систем і передчасного зносу. В екстремальних ситуаціях — різкому гальмуванні чи активній їзді — наслідки можуть бути катастрофічними.

Шини — загроза під ногами

Стертий протектор, мікротріщини чи деформації з часом перетворюють шину на «бомбу уповільненої дії». Розрив гуми на швидкості — це втрата контролю і ризик серйозної аварії. Регулярна перевірка стану шин — не формальність, а питання безпеки.

Рульове керування: коли контроль зникає

Люфт, вібрації, скрипи чи підклинювання керма — це симптоми зношення рульового механізму. Спочатку вони здаються дрібницями, але з часом можуть призвести до повної втрати керованості. Якщо рульове поводиться нестабільно — не зволікайте з ремонтом.

uamotors За матеріалами:

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