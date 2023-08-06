Названо найшвидші кросовери та позашляховики у світі (інфографіка) — Finance.ua

Названо найшвидші кросовери та позашляховики у світі (інфографіка) Сьогодні 05:00 — Технології&Авто

Названо найшвидші кросовери та позашляховики у світі (інфографіка)

Автомобільний портал HotCars перерахував 10 найшвидших кросоверів та позашляховиків у світі.

Як з’ясувалось, Ferrari Purosangue з 715-сильним мотором — найшвидший у світі автомобіль у категорії SUV. Розгін від 0 до 60 миль на годину (0−96,6 км/год) у першого позашляховика Ferrari займає всього 3,2 секунди, а максимальна швидкість, яку він розвиває, сягає 193 милі на годину (310,6 км/год).

Друге місце у рейтингу найшвидших кросоверів та позашляховиків посів Aston Martin DBX707 2023 модельного року. Він оснащений двигуном потужністю 697 к.с. та розганяється з місця до 96,6 км/год за 3,3 секунди. Максимальна швидкість, як і Ferrari Purosangue, становить 310,6 км/год.

Почесне третє місце автори порталу HotCars віддали Audi RSQ8 із 591-сильною установкою під капотом. Розгін від 0 до 96,6 км/год у цієї моделі займає 3,2 секунди, а максимальна швидкість, яку він здатний розвинути, обмежена на позначці 305,8 км/год.

Нагадаємо, на українському ринку надалі зберігається тенденція щодо кросоверів: їх у топ-15 нових авто липня надалі більшість.

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