Названо найпопулярніші середньорозмірні автомобілі у світі в 2022 році — Finance.ua
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Названо найпопулярніші середньорозмірні автомобілі у світі в 2022 році

Технології&Авто
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Аналітики Focus2move назвали найбільш продавані середньорозмірні автомобілі у світі за підсумками 2022 року.
Японський седан Toyota Camry став найбільш продаваним середньорозмірним автомобілем у світі в 2022 році. За минулий рік у світі було продано 671 735 таких авто, що на 3,2% менше порівняно з 2021 роком.
Друге місце в рейтингу дісталось Tesla Model 3. За дванадцять місяців 2022 року цей американський електрокар розійшовся тиражем в 538 054 екземплярів — на 5,8% менше в порівнянні з показниками 2021 року.
Замкнув топ-3 седан Nissan Sylphy з показником 449 005 одиниць (-11% порівняно з 2021 роком).
Четверте місце дісталося ще одному представнику японського атвопрому — Honda Accord (400 732 шт.), а п’ятий рядок зайняв седан Volkswagen Lavida (361 774 од.).
Також до «десятки» найпопулярніших середньорозмірних авто минулого року увійшли BYD Qin PLUS, BMW 3-ї серії, Volkswagen Passat, Mercedes C-Class та Audi A4.
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За матеріалами:
mmr.ua
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