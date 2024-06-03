Названо найкращі iPhone у 2024 році за версією користувачів — Finance.ua

Названо найкращі iPhone у 2024 році за версією користувачів Сьогодні 22:29 — Фондовий ринок

Названо найкращі iPhone у 2024 році за версією користувачів

Розробники бенчмарка AnTuTu опублікували свіжий рейтинг пристроїв під управлінням iOS, які отримали найвищі оцінки задоволеності. Згідно з опитуваннями, саме цими iPhone користувачі задоволені найбільше. І серед них немає жодного нового смартфона.

Згідно з опублікованим списком, до першої трійки потрапив iPhone 12 mini, яким задоволені 95,93% користувачів. Головною фішкою моделі 2020 року стали невеликі габарити — вона з легкістю поміщається в долоню, проте за начинкою нічим не поступається старшим моделям.

Ще один «улюбленець» користувачів — iPhone SE 2020, який закріпився на 6 місці. Це чудовий варіант для обмеженого бюджету з майже 95% позитивних відгуків. Звичайно, дизайн у нього не найсучасніший, зате такий смартфон вільно вміщається в одній руці, а потужності процесора вистачить ще на пару років.

Компактні iPhone 12 mini і iPhone SE 2 стали єдиними смартфонами, що потрапили до «народного» рейтингу AnTuTu. Далі в списку йдуть iPad. Зазначимо, що у 2024 році у користувачів більшою симпатією користуються раритетні пристрої, які вирізняються компактним дизайном, порівняно з більш сучасними версіями.

Застарілі айфони все ще пропонують потужний процесор, відмінну камеру, а ще на них досі приходять оновлення актуальної iOS. Фахівці порталу IGN проаналізували ринок і вибрали найдешевші актуальні Айфони, які можна купити сьогодні.

УНІАН За матеріалами:

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