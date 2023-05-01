Названо найекономічніші автомобілі у світі — Finance.ua

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Названо найекономічніші автомобілі у світі

Технології&Авто
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Названо найекономічніші автомобілі у світі
Названо найекономічніші автомобілі у світі
Вибираючи автомобіль, чимало водіїв хочуть, щоб він був не тільки надійним, а й економічним — споживав мінімальну кількість пального та якомога далі проїжджав на одному баку. Саме такі автівки за підсумками свого дослідження назвав німецький портал Auto Bild.

Які авто увійшли до рейтингу

  • У класі «субкомпактних автомобілів» найекономічнішою виявилася чеська Skoda Citigo з 1,0-літровим 60-сильним бензиновим двигуном, який за «паспортом» споживає 4,1 літра, а в реальних умовах — 4,4 літра на 100 кілометрів шляху.
  • Серед «компактних автомобілів» найкращим у плані витрати палива визнано Renault Clio Grand Tour Energy dCi 90 Start & Stop Luxe з 90-сильним дизелем. Його «паспортна» витрата склала 3,6 л/100 км, а реальна — на 0,7 літра більше.
  • Серед «міських автомобілів» найекономічнішим виявився плагін-гібридний Toyota Prius із силовою установкою потужністю 136 к.с. За даними виробника він витрачає 2,1 літра на 100 км, а насправді — на 1,6 літра більше.
У «середньому класі», «верхньому середньому» та «вищому» найнижчу витрату палива за підсумками тестів показали дизельні «німці»:
  • 163-сильна BMW 320d Efficient Dynamic Edition (4,1 л за «паспортом», або 4,6 л у реальності),
  • 190-сильна Audi A6 2.0 TDI ultra S tronic (4,2 л за «паспортом» та 5,4 л в реальності),
  • та 218-сильна Audi A7 3.0 TDI ultra S tronic, яка за «паспортом» витрачає 4, 7 літри, а в реальних умовах — 6,7 літри «дизеля» на кожні 100 км шляху.
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За матеріалами:
MMR
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