Названо найдешевші країни для купівлі житла в Європі — Finance.ua

Названо найдешевші країни для купівлі житла в Європі

Вчора 16:01 — Особисті фінанси

Названо найдешевші країни для купівлі житла в Європі

Наразі деякі європейські країни приймають біженців безкоштовно, але дедалі більше українців починає замислюватися про покупку власного житла.

Звісно, враховуючи втрату стабільного доходу та відсутність роботи, українці здебільшого розглядають бюджетні варіанти у тих країнах, які пропонують швидкі та відносно незатратні угоди з нерухомістю. Ресурс Check in Price назвав 6 регіонів, де можна вкластися у квадратні метри й не розоритися.

Болгарія

Болгарія є однією з найдоступніших країн Європейського Союзу та країною, де фіксують найнижчі доходи громадян. Відповідно, ціни на житло тут нижчі, ніж в інших європейських країнах.

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Ціни на нерухомість у Болгарії досить низькі. Бюджетний будинок можна купити у сільській місцевості. Трохи більше, але все ж таки не критично, доведеться заплатити за житло біля моря. І навіть квартира у столиці коштуватиме підйомну суму. Як зазначає ресурс Check in Price, Софія — одна з найдешевших столиць Європи, де ціна за квадратний метр коливається від 1000 до 2000 доларів.

Ще нижчі ціни в провінційніших регіонах. Так, у місті Велико-Тирнове «квадрат» коштує лише 500 доларів.

Латвія

Незважаючи на своє розташування в Північній Європі, Латвія пропонує одні з найдешевших будинків та квартир у всій Європі. Це стосується навіть Риги. Нерухомість у латвійській столиці коштує в середньому 1500 доларів за квадратний метр. Нерідко можна знайти пропозиції по 1000 доларів за «квадрат» і навіть менше, якщо ви готові зробити ремонт.

За межами Риги ціни ще нижчі. Наприклад, у місті Даугавпілс можна знайти квартири, де квадратний метр коштує 300 доларів.

Румунія

Столиця Румунії Бухарест є відносно дорогою, якщо порівнювати ціни з іншими містами Східної Європи. Втім, якщо ви поїдете далі — у невеликих містечках та селищах можна купити досить вигідну нерухомість.

У таких містах, як Яси або Тімішоара, є квартири, ціна за квадрат яких варіюється від 1000–1500 доларів. У місцевих селах ціна на «квадрат» стартує із 500 доларів.

Албанія

У Албанії чимало дешевих пропозицій. А враховуючи гарні види та прекрасну природу, нерухомість можна купувати як інвестицію.

Столиця Албанії Тирана є найдорожчою локацією для купівлі житлової нерухомості в країні. Тут вартість квадратного метра може змінюватися від 1000 до 2000 доларів.

А ось на узбережжі ви знайдете одні з найдешевших будинків та квартир у Європі. У місті Саранда, наприклад, можна «підстрілити» апартаменти з видом на море за ціною, нижче 1000 доларів за квадратний метр.

Сербія

Нерухомість майже у всіх регіонах Сербії є цілком доступною. Найвищими цінами є «квадрати» у Белграді. Але, подорожуючи на північ, наприклад, у місто Нові-Сад, можна знайти квартири від 1000–1500 доларів за квадратний метр. У сербських селах будинки в хорошому стані продаються за ціною 500 доларів за «квадрат».

Португалія

Хоча ціни на нерухомість у Португалії зросли за кілька десятиліть, більша частина цінових коливань спостерігалася лише у великих містах, таких як Лісабон, Порту та Алгарве. В інших провінціях досі можна знайти бюджетні пропозиції.

У Брагансі або Каштелу-Бранці, вздовж кордону з Іспанією, доступні будинки вартістю менше 500 доларів за квадратний метр. Часто в ціну входить гарний сад і тераса.

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