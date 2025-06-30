Названо інвестиційного ментора року за версією Fin Blogger Award — Finance.ua

Названо інвестиційного ментора року за версією Fin Blogger Award Сьогодні 13:15

Названо інвестиційного ментора року за версією Fin Blogger Award

26 червня в Києві відбулося вручення престижної премії Fin Blogger Award, організаторами якої є фінансові портали «Мінфін» та «Біржовий університет». Зазначимо, що ця премія вже три роки поспіль збирає в столиці України блогерів, які знаються на інвестиціях та фінансах.

Тим паче, що будь-якому новачку, який лише починає свій шлях у світі фінансів, необхідний ментор. То хто найкраще підходить для цього? Це, власне, і визначили користувачі та журі, коли обирали переможця номінації «Інвестиційний ментор року», за яку змагалися одразу шестеро претендентів:

Марі Петрович (веде блог про шлях від IT-менеджера до фінансової радниці, фондовий ринок і фінансову грамотність);

(веде блог про шлях від IT-менеджера до фінансової радниці, фондовий ринок і фінансову грамотність); Доктор юридичних наук, адвокат, візіонер, президент клубу Investhub — Олесь Вареник ;

; Ксенія Губанова , яка є сертифікованою експерткою з фінансів, інвесторкою, а також засновницею школи Be Investor;

, яка є сертифікованою експерткою з фінансів, інвесторкою, а також засновницею школи Be Investor; Інвесторка, трейдерка, авторка курсу з інвестицій на фондовому ринку Pro Invest — Наїда Хотинськ а;

а; Дарина Совенко (підприємиця, інвесторка, експертка у сфері фінансів. 8 років успішно поєднує подорожі та бізнес);

(підприємиця, інвесторка, експертка у сфері фінансів. 8 років успішно поєднує подорожі та бізнес); Анастасія Липка (фінансова експертка у сфері страхування та інвестування в цінні папери, підприємиця, авторка курсів.

Наїда Хотинська, чий Переможницею цієї номінації стала, чий канал у Instagram про інвестиції має 78,5 тис. підписників.

Інфлюенсерка вже навчила понад 2500 інвесторів.

У своєму блозі вона розповідає, наприклад, про активи, в які у житті ніколи не інвестуватиме, або що варто обрати: криптовалюту чи фондовий ринок.

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