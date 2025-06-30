Названо інвестиційного ментора року за версією Fin Blogger Award — Finance.ua

Названо інвестиційного ментора року за версією Fin Blogger Award
26 червня в Києві відбулося вручення престижної премії Fin Blogger Award, організаторами якої є фінансові портали «Мінфін» та «Біржовий університет». Зазначимо, що ця премія вже три роки поспіль збирає в столиці України блогерів, які знаються на інвестиціях та фінансах.
Тим паче, що будь-якому новачку, який лише починає свій шлях у світі фінансів, необхідний ментор. То хто найкраще підходить для цього? Це, власне, і визначили користувачі та журі, коли обирали переможця номінації «Інвестиційний ментор року», за яку змагалися одразу шестеро претендентів:
- Марі Петрович (веде блог про шлях від IT-менеджера до фінансової радниці, фондовий ринок і фінансову грамотність);
- Доктор юридичних наук, адвокат, візіонер, президент клубу Investhub — Олесь Вареник;
- Ксенія Губанова, яка є сертифікованою експерткою з фінансів, інвесторкою, а також засновницею школи Be Investor;
- Інвесторка, трейдерка, авторка курсу з інвестицій на фондовому ринку Pro Invest — Наїда Хотинська;
- Дарина Совенко (підприємиця, інвесторка, експертка у сфері фінансів. 8 років успішно поєднує подорожі та бізнес);
- Анастасія Липка (фінансова експертка у сфері страхування та інвестування в цінні папери, підприємиця, авторка курсів.
Переможницею цієї номінації стала Наїда Хотинська, чий канал у Instagram про інвестиції має 78,5 тис. підписників.
Інфлюенсерка вже навчила понад 2500 інвесторів.
У своєму блозі вона розповідає, наприклад, про активи, в які у житті ніколи не інвестуватиме, або що варто обрати: криптовалюту чи фондовий ринок.
Поділитися новиною