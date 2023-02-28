Названо 10 найкращих автомобілів 2023 року — Finance.ua

Названо 10 найкращих автомобілів 2023 року 28.02.2023, 00:23 — Технології&Авто

Названо 10 найкращих автомобілів 2023 року

Американський журнал Consumer Reports регулярно публікує перелік моделей, що перевіряються за комплексом контрольних параметрів. Експерти оцінюють їздові характеристики, надійність, безпеку та рівень задоволеності власників.

Для рейтингу 2023 року було відібрано 200 автомобілів у стандартній комплектації. Окремо підкреслено обов’язковість наявності ключових функцій безпеки, які включили систему автоматичного гальмування при виявленні пішоходів.

Експерти Consumer Reports склали наступний перелік ТОП 10 автомобілів 2023 року:

Toyota Corolla Hybrid Toyota Corolla Cross Subaru Forester Ford Maverick Hybrid Toyota Camry Hybrid Nissan Leaf Hyundai Santa Fe Hybrid Kia Telluride Lexus NX350h Hybrid Tesla Model 3

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uamotors За матеріалами:

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