Найстаріший банк США призупиняє купівлю російських цінних паперів — Finance.ua

«BNY Mellon припинив новий банківський бізнес у росії та призупинив купівлю російських цінних паперів з управління інвестиціями», — йдеться у заяві.
Натомість банк продовжує працювати з міжнаціональними клієнтами.
Також банк перераховує 1 млн доларів на «подальші гуманітарні зусилля».
Що це дасть? Очікується, що запроваджені санкції проти рф та призупинення інвестицій призведуть до одноразового скорочення доходу приблизно на 100 мільйонів доларів у першому кварталі, а також вплинуть на річний дохід приблизно на 80-100 мільйонів доларів у майбутньому.
Довідка Finance.ua:
The Bank of New York Mellon — американська холдингова компанія, утворилася в 2007 році в результаті злиття The Bank of New York і Mellon Financial Corporation;
з 2011 року входить до переліку глобально системно значущих банків;
The Bank of New York був заснований Олександром Гамільтоном у 1784 року і є найстарішим банком США, а також 20-м найстарішим у світі.