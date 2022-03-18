Найстаріший банк США призупиняє купівлю російських цінних паперів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Найстаріший банк США призупиняє купівлю російських цінних паперів

Вчора 12:44Фондовий ринок
221
Bank of New York Mellon припинив новий банківський бізнес у росії та призупинив інвестиції в російські цінні папери.
Про це йдеться у заяві фінустанови.
«BNY Mellon припинив новий банківський бізнес у росії та призупинив купівлю російських цінних паперів з управління інвестиціями», — йдеться у заяві.
Натомість банк продовжує працювати з міжнаціональними клієнтами.
Також банк перераховує 1 млн доларів на «подальші гуманітарні зусилля».
Що це дасть? Очікується, що запроваджені санкції проти рф та призупинення інвестицій призведуть до одноразового скорочення доходу приблизно на 100 мільйонів доларів у першому кварталі, а також вплинуть на річний дохід приблизно на 80-100 мільйонів доларів у майбутньому.

Довідка Finance.ua:

  • The Bank of New York Mellon — американська холдингова компанія, утворилася в 2007 році в результаті злиття The Bank of New York і Mellon Financial Corporation;
  • з 2011 року входить до переліку глобально системно значущих банків;
  • The Bank of New York був заснований Олександром Гамільтоном у 1784 року і є найстарішим банком США, а також 20-м найстарішим у світі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.