Найстаріший банк США призупиняє купівлю російських цінних паперів — Finance.ua

Найстаріший банк США призупиняє купівлю російських цінних паперів

Вчора 12:44 — Фондовий ринок

Bank of New York Mellon припинив новий банківський бізнес у росії та призупинив інвестиції в російські цінні папери.

«BNY Mellon припинив новий банківський бізнес у росії та призупинив купівлю російських цінних паперів з управління інвестиціями», — йдеться у заяві.

Натомість банк продовжує працювати з міжнаціональними клієнтами.

Також банк перераховує 1 млн доларів на «подальші гуманітарні зусилля».

Що це дасть? Очікується, що запроваджені санкції проти рф та призупинення інвестицій призведуть до одноразового скорочення доходу приблизно на 100 мільйонів доларів у першому кварталі, а також вплинуть на річний дохід приблизно на 80-100 мільйонів доларів у майбутньому.

Довідка Finance.ua:

The Bank of New York Mellon — американська холдингова компанія, утворилася в 2007 році в результаті злиття The Bank of New York і Mellon Financial Corporation;

з 2011 року входить до переліку глобально системно значущих банків;



The Bank of New York був заснований Олександром Гамільтоном у 1784 року і є найстарішим банком США, а також 20-м найстарішим у світі.



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