Найпопулярніші вживані мотоцикли на українському ринку (інфографіка) — Finance.ua

Найпопулярніші вживані мотоцикли на українському ринку (інфографіка)
За третій квартал 2023 року українці придбали 7800 одиниць мототехніки. Про це свідчать дані AUTO.RIA.
Так, за звітний період українці імпортували 372 мотоцикли з пробігом. Решту 7428 одиниць мототехніки придбали на внутрішньому ринку.
Найпопулярнішими мотоциклами на вітчизняному ринку є не лише доступні моделі. Серед бестселерів є кілька преміальних мотоциклів.
Топ-15 найпопулярніших вживаних мотоциклів в Україні:
- Lifan LF — 290 одиниць.
- Honda CB — 254 одиниці.
- JAWA 350 — 212 одиниць.
- Loncin LX — 170 одиниць.
- Honda CBR — 165 одиниць.
- Musstang MT — 164 одиниці.
- Yamaha Drag Star — 131 одиниця.
- КМЗ «Дніпро» — 128 одиниць.
- Shineray XY250 — 122 одиниці.
- Yamaha FZ — 116 одиниць.
- Viper V — 105 одиниць.
- Suzuki GSX — 101 одиниця.
- Bajaj Boxer — 94 одиниці.
- Geon Scrambler — 93 одиниці.
- BMW R-Series — 91 одиниця.
Нещодавно в Україні знайшли рідкісний мотоцикл Jawa. Йдеться про Jawa 638.5 — це досить рідкісна, «перехідна» модель.
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