Найпопулярніші вживані мотоцикли на українському ринку (інфографіка) — Finance.ua

Найпопулярніші вживані мотоцикли на українському ринку (інфографіка) Сьогодні 22:44 — Фондовий ринок

Найпопулярніші вживані мотоцикли на українському ринку (інфографіка)

За третій квартал 2023 року українці придбали 7800 одиниць мототехніки. Про це свідчать дані AUTO.RIA

Так, за звітний період українці імпортували 372 мотоцикли з пробігом. Решту 7428 одиниць мототехніки придбали на внутрішньому ринку.

Найпопулярнішими мотоциклами на вітчизняному ринку є не лише доступні моделі. Серед бестселерів є кілька преміальних мотоциклів.

Топ-15 найпопулярніших вживаних мотоциклів в Україні:

Lifan LF — 290 одиниць. Honda CB — 254 одиниці. JAWA 350 — 212 одиниць. Loncin LX — 170 одиниць. Honda CBR — 165 одиниць. Musstang MT — 164 одиниці. Yamaha Drag Star — 131 одиниця. КМЗ «Дніпро» — 128 одиниць. Shineray XY250 — 122 одиниці. Yamaha FZ — 116 одиниць. Viper V — 105 одиниць. Suzuki GSX — 101 одиниця. Bajaj Boxer — 94 одиниці. Geon Scrambler — 93 одиниці. BMW R-Series — 91 одиниця.

Нещодавно в Україні знайшли рідкісний мотоцикл Jawa. Йдеться про Jawa 638.5 — це досить рідкісна, «перехідна» модель.

До речі, якщо ви потрапили в непередбачувану ситуацію на дорозі, Finance.ua може вам допомогти. Ми пропонуємо послуги Асистансу: евакуацію авто з місця ДТП/поломки, аварійне відкриття дверей, запуск двигуна та інше.

MMR За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.