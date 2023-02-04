Найпопулярніші у світі автомобілі бізнес-класу — Finance.ua
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Найпопулярніші у світі автомобілі бізнес-класу

Технології&Авто
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Седан BMW 5-ї серії очолив рейтинг найпопулярніших автомобілів бізнес-класу за підсумками 2022 року.
За даними аналітиків Focus2move, протягом минулого року такі автомобілі знайшли по всьому світу 299 822 покупців (на 3,5% менше, ніж у 2021-му) та зайняли 17,4% сегменту.
Другим за популярністю став Mercedes-Benz E-Class, продажі якого за підсумками минулого року склали 262 581 автомобіль, опинившись на 8,1% менше, ніж у 2021 році.
Замикає топ-3 Audi A6 із 184 482 проданими авто, що на 20,6% менше, ніж роком раніше.
Четверте місце — у електричного седана Tesla Model S — 85 753 шт., а п’яте — у китайського Dongfeng Aeolus E70, який купили 74 360 разів.
До топ-10 потрапили Zeekr 001, Dongfeng Aelolus Hyun, Hyundai Grandeur, Skoda Superb та Genesis G80.
Раніше повідомлялось, що Toyota Corolla стала найпопулярнішим автомобілем у світі в 2022 році за версією аналітиків Focus2move. За 2022 рік було реалізовано 1,12 млн одиниць цієї моделі.
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За матеріалами:
MMR
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