Найпопулярніші у світі автомобілі бізнес-класу — Finance.ua

Найпопулярніші у світі автомобілі бізнес-класу Сьогодні 16:15 — Технології&Авто

Седан BMW 5-ї серії очолив рейтинг найпопулярніших автомобілів бізнес-класу за підсумками 2022 року.

За даними аналітиків Focus2move, протягом минулого року такі автомобілі знайшли по всьому світу 299 822 покупців (на 3,5% менше, ніж у 2021-му) та зайняли 17,4% сегменту.

Другим за популярністю став Mercedes-Benz E-Class, продажі якого за підсумками минулого року склали 262 581 автомобіль, опинившись на 8,1% менше, ніж у 2021 році.

Замикає топ-3 Audi A6 із 184 482 проданими авто, що на 20,6% менше, ніж роком раніше.

Четверте місце — у електричного седана Tesla Model S — 85 753 шт., а п’яте — у китайського Dongfeng Aeolus E70, який купили 74 360 разів.

До топ-10 потрапили Zeekr 001, Dongfeng Aelolus Hyun, Hyundai Grandeur, Skoda Superb та Genesis G80.

Раніше повідомлялось, що Toyota Corolla стала найпопулярнішим автомобілем у світі в 2022 році за версією аналітиків Focus2move. За 2022 рік було реалізовано 1,12 млн одиниць цієї моделі.

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MMR За матеріалами:

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