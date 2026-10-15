Наймасштабніша конференція для інвесторів «Жити на відсотки» повертається: оновлені правила участі

«Жити на відсотки» — масштабна щорічна конференція про інвестування, яка цьогоріч пройде вже вшосте. Спікери та учасники зберуться 14 листопада в Києві. Зважаючи на складну безпекову ситуацію в столиці, івент відбудеться у повністю облаштованій залі-укритті на -1 поверсі. Якою буде конференція — розповідаємо.

Виклики 2026 та нові правила для учасників

«Жити на відсотки» пройде відразу у двох форматах — офлайн і онлайн. Участь офлайн — це можливість поспілкуватися наживо з експертами, топами ринку, дізнатися з перших вуст деталі про інвестиційні інструменти, які вас цікавлять, а також завести корисні знайомства, які стануть в нагоді у майбутньому.

Онлайн-участь познайомить з виступами спікерів на івенті, дасть відповіді на питання про різні інвестиційні активи, а по завершенню учасники отримають доступ до відео-трансляції, матеріалів спікерів та до Telegram-чату.

Зважаючи на складну безпекову ситуацію, організатори додали ще одне правило щодо участі в івенті. Воно гарантує, що ваш квиток «Жити на відсотки» точно принесе користь. У разі, якщо у власника квитка виникнуть непередбачувані обставини і він не зможе взяти участь у цьогорічному івенті, то квиток можна буде використати для участі у конференції в 2027 році. Або ж отримати доступ до відеозапису цьогорічної конференції.

Теми та спікери

Вже традиційно «Жити на відсотки» шукатиме відповіді на запити українських інвесторів щодо активів, капіталу, інвестиційного портфелю, стратегій та змін ринку. Цей івент для тих, хто має накопичення, але сумнівається: чи достатньо їх для того, щоб почати інвестувати; як обрати та перевірити інвестиційну пропозицію, як управляти капіталом та з чого почати.

Зокрема на конференції говоритимуть про:

те, у що вірять і у що інвестують українці у 2026 році: зміна цінностей, звичок і критеріїв прийняття рішень;

макроекономічний фундамент на 2026 рік;

інвестування у франшизи: як оцінити бізнес до того, як вкласти гроші;

як отримати пасивний дохід 500 дол/міс.

як заробляти на токенізації

венчурні інвестиції;

інвестиції в енергетику.

Спікерами івенту стануть: інвестиційний банкір Сергій Фурса, засновник Advanter Group та міжнародної бізнес-спільноти Board Андрій Длігач, інвестиційний радник та лектор у Біржовому університеті Анатолій Ільченко, директор з розвитку бізнесу (дослідницька компанія Kantar Ukraine) Кирило Єжов, фінансист та засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан, президент Інвестиційної Групи УНІВЕР Тарас Козак, засновник і керуючий партнер WealthTech компанії INVESTUDIO Андрій Масло.

Приходьте та знайдіть відповіді на всі свої питання. Адже найцінніші капіталовкладення (як для початківців, так і для діючих інвесторів) — це інвестиції у знання.

До зустрічі на «Жити на відсотки»!