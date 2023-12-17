Найкращі та найдешевші зимові туристичні напрями Європи — Finance.ua

Найкращі та найдешевші зимові туристичні напрями Європи Сьогодні 14:02 — Особисті фінанси

Найкращі та найдешевші зимові туристичні напрями Європи

Визначення найкращих і найдешевших європейських країн для відвідування взимку може залежати від різних факторів, зокрема особистих уподобань, інтересів і цілей подорожі.

із 10 найкращих бюджетних напрямків, які пропонують незабутні враження. Однак незалежно від того, любите ви зимові види спорту чи шукаєте затишний відпочинок, SchengenVisaInfo.com підготував список

Болгарія

Розташована в самому серці Східної Європи, Болгарія стає справжньою зимовою країною, яка пропонує мандрівникам бюджетний відпочинок.

З усіх напрямків у країні любителі зимових видів спорту повинні відвідати гірськолижний курорт Банско.

Банско поєднує доступне житло з захоплюючими враженнями від катання на лижах. Ціни на проживання в Банско починаються від 35 євро за ніч і 180 євро за більш розкішне житло. Щодо скай-пасів, любителі спорту можуть придбати шестиденний тур за ціною 515 євро.

Болгарія має багату культурну спадщину з історичними місцями та місцевою кухнею, які чекають, щоб їх відкрити.

Румунія

Румунія, країна з історією та природною красою, є обов’язковим місцем для відвідування взимку для тих, хто хоче добре провести час, не витрачаючи багато грошей.

Взимку мандрівники до Румунії можуть дослідити середньовічну чарівність таких міст, як Брашов і Сібіу, оточених Карпатами.

Любителям зимових видів спорту настійно рекомендується зупинитися на гірськолижному курорті Пояна-Брашов, який пропонує доступні пакети та захоплюючі краєвиди взимку.

Ціни в Пояна Брашов на одну ніч починаються від €40 і досягають пари сотень євро в залежності від послуг і умов, які пропонують різні готелі.

Ті, хто не хоче залишатися на гірськолижних курортах, мають багато місць на вибір у Румунії, від великих до менших міст, які пропонують доступні ціни.

Столиця Румунії, Бухарест, також завжди є хорошою ідеєю для короткої екскурсії містом. Є багато ресторанів і заходів, якими мандрівники можуть зайнятися під час свого перебування.

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Польща

З її історичними містами та мальовничими ландшафтами Польща також є бюджетним напрямком.

Міста Краків і Варшава, збагачені історичною архітектурою, оживають святковим духом у зимові місяці, забезпечуючи мандрівникам незабутні враження.

Зимове диво Польщі виходить за межі міських пейзажів, пропонуючи мальовничі краєвиди та недорогі гірськолижні курорти для тих, хто шукає снігових пригод.

Угорщина

Угорщина — одна з найдоступніших країн Європи. Будапешт пропонує унікальний зимовий досвід із своїми термальними ваннами, історичними пам’ятками та зимовою магією.

Мандрівники, які приїжджають до країни під час зимових холодів, можуть зануритися в тепло термальних купалень Сечені або прогулятися вздовж Дунаю, щоб отримати незабутній вид на міські вогні, що відбиваються на зимових водах.

Різдвяні ярмарки Будапешта створюють затишну атмосферу взимку, не обтяжуючи ваш бюджет. Більше того, загальна низька вартість життя в Угорщині додає їй привабливості, гарантуючи, що зимові пригоди мандрівників не лише багаті культурою, але й невеликі для гаманця.

Португалія

Португалія, залитий сонцем рай, відомий своєю літньою привабливістю, відкриває приховану чарівність взимку.

Коли температура знижується, Порту та Португалія стають ідеальними напрямками для мандрівників. Завдяки м’якій зимовій погоді ці два міста демонструють спокійнішу та автентичнішу сторону.

Зимовий шарм Португалії поширюється на її кулінарну сферу, де затишні кафе пропонують зігріваючі страви та знамениту пастель де ната.

Загальна доступність Португалії зберігається, оскільки ця країна надає чудову можливість для мандрівників з обмеженим бюджетом відчути її багату історію та гостинну атмосферу в унікальній зимовій обстановці.

Чехія

Чехія — це казкова країна в серці Європи, яка пропонує незабутні враження для тих, хто має обмежений бюджет.

Відома своєю архітектурою, Чехія взимку перетворюється на зимову країну чудес, де мандрівникам є багато цікавого в місті.

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