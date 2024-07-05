Найкращі смартфони червня 2024 року: рейтинг — Finance.ua

Найкращі смартфони червня 2024 року: рейтинг Сьогодні 23:22 — Технології&Авто

Найкращі смартфони червня 2024 року: рейтинг

Бенчмарк AnTuTu опублікував рейтинг найкращих мобільних телефонів за червень 2024 року. До списку найкращих увійшли флагманські пристрої від Asus, Oppo, iQOO, Vivo, він опублікований на сайті компанії.

Рейтинг заснований на результатах тестів AnTuTu, проведених у Китаї в червні 2024 року. До нього включено тільки пристрої, які виконали щонайменше 1000 тестів на місяць.

Asus ROG Phone 8 Pro отримав звання найкращого флагманського смартфона в червні 2024 року. Він набрав вражаючий середній бал — 2 135 740. Продуктивність ROG Phone 8 Pro підкреслює прагнення Asus створювати потужні пристрої, спеціально призначені для ігор. А все завдяки потужному процесору Snapdragon 8 Gen 3.

Слідом за ROG Phone 8 Pro йде Oppo Find X7 із середнім балом 2 103 557. Замикає трійку лідерів iQOO Neo9S Pro із середнім балом 2 097 626. Обидва пристрої славляться своєю винятковою продуктивністю і передовими функціями, що робить їх популярним вибором серед технічно підкованих споживачів. Обидва мобільні телефони використовують чипи від MediaTek — Dimensity 9300 і 9300+ відповідно.

Red Magic 9 Pro+ посів четверте місце із середнім результатом 2 080 236 балів. Надійне апаратне забезпечення та ігрові функції пристрою, як і раніше, роблять його фаворитом серед поціновувачів продуктивності. На наступних чотирьох позиціях домінують пристрої компанії Vivo та її суббренду iQOO: Vivo X100 Ultra, Vivo X100 Pro, iQOO 12 і Vivo X100, демонструючи сильну присутність бренду на ринку високопродуктивних смартфонів.

OnePlus 12, який посів дев’яте місце, і Oppo Find X7 Ultra, який посів десяту позицію, завершують список найкращих флагманських апаратів. Ці пристрої продовжують підтримувати репутацію своїх брендів як виробників потужних і багатофункціональних мобільних телефонів. Обидва смартфони оснащені чипом Snapdragon 8 Gen 3.

Видання Gizchina зазначило , що в рейтингу домінують телефони з процесорами від Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 3. Такі встановлені на шести з десяти найкращих пристроїв. Решта чотири пристрої оснащені SoC MediaTek Dimensity 9300 або 9300+, що свідчить про жорстку конкуренцію між цими двома брендами чипсетів.

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