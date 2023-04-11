Найдорожчі автомобільні бренди у світі — Finance.ua

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Найдорожчі автомобільні бренди у світі

Фондовий ринок
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Найдорожчі автомобільні бренди у світі
Найдорожчі автомобільні бренди у світі
Згідно з нещодавнім звітом Brand Finance, Tesla посіла перше місце як найдорожчий автомобільний бренд у світі, випередивши давніх лідерів Mercedes-Benz і Toyota.
Звіт показує, що наразі Tesla оцінюється в 66,2 мільярда доларів США, що значно більше, ніж до пандемії.
Mercedes-Benz, який посідав перше місце минулого року, знизив вартість бренду на 3% до 58,8 мільярда доларів, а Toyota, яка раніше посідала друге місце, зазнала значного падіння вартості на 18% до 52,5 мільярда доларів.
Ці цифри свідчать про значні зрушення в автомобільній галузі, причому Tesla лідирує за вартістю та впізнаваністю брендів. Незважаючи на те, що Tesla є відносно молодою компанією порівняно зі своїми конкурентами, вона зарекомендувала себе як провідний гравець у галузі, частково завдяки своїм інноваційним технологіям та далекоглядному підходу.

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За матеріалами:
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