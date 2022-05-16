Найбільший виробник процесорів для смартфонів отримав рекордний прибуток у квітні — Finance.ua

Найбільший виробник процесорів для смартфонів отримав рекордний прибуток у квітні

Вчора 04:23 — Фондовий ринок

Глобальний попит на чіпи продовжує зростати. TSMC, найбільший у світі виробник напівпровідників, на частку якого припадає понад 50% виробництва чіпсетів, що використовуються у смартфонах та інших продуктах, звітував про рекордний прибуток у квітні 2022 року.

Згідно з новим звітом, прибуток TSMC від продажів склав 172,56 млрд нових тайванських доларів (5,81 млрд доларів США) у квітні 2022 року, встановивши новий рекорд для компанії.

Для порівняння, попередній рекорд прибутку TSMC склав 172,18 млрд. нових тайванських доларів (5,78 млрд. доларів США) у січні цього року. Порівняно з березнем 2022 року прибуток компанії за квітень зріс на 0,3 відсотка, а порівняно з квітнем 2021 року — на 55 відсотків.

Аналітики не виключають можливості того, що TSMC повідомить про черговий максимум продажів у наступні два місяці після квітня.

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