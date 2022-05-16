Найбільший виробник процесорів для смартфонів отримав рекордний прибуток у квітні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найбільший виробник процесорів для смартфонів отримав рекордний прибуток у квітні

Вчора 04:23Фондовий ринок
360
Глобальний попит на чіпи продовжує зростати. TSMC, найбільший у світі виробник напівпровідників, на частку якого припадає понад 50% виробництва чіпсетів, що використовуються у смартфонах та інших продуктах, звітував про рекордний прибуток у квітні 2022 року.
Згідно з новим звітом, прибуток TSMC від продажів склав 172,56 млрд нових тайванських доларів (5,81 млрд доларів США) у квітні 2022 року, встановивши новий рекорд для компанії.
Для порівняння, попередній рекорд прибутку TSMC склав 172,18 млрд. нових тайванських доларів (5,78 млрд. доларів США) у січні цього року. Порівняно з березнем 2022 року прибуток компанії за квітень зріс на 0,3 відсотка, а порівняно з квітнем 2021 року — на 55 відсотків.
Аналітики не виключають можливості того, що TSMC повідомить про черговий максимум продажів у наступні два місяці після квітня.
За матеріалами: itechua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.