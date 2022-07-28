Найбільший виробник ліфтів Otis у світі продає свій бізнес в рф — Finance.ua
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Найбільший виробник ліфтів Otis у світі продає свій бізнес в рф

Фондовий ринок
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Американська компанія з виробництва підйомного обладнання Otis прийняла рішення продати бізнес в росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанія.
Otis продасть 100% частки бізнесу компанії Ice Development.
«Ретельно вивчивши глобальні впливи і наслідки триваючої кризи і гуманітарної трагедії в Східній Європі, включаючи збої в ланцюжках поставок і посилення правил, ми прийшли до висновку, що право власності Otis на наш бізнес в Росії більше не є стійким», — йдеться в повідомленні.
Очікується, що угода буде закрита найближчим часом.  
«Ми як і раніше сподіваємося на відновлення миру і стабільності в регіоні. Ми продовжимо робити свій внесок у поточні зусилля з надання допомоги та гуманітарної допомоги в Україні», — зазначили в компанії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія IKEA продасть всі свої російські фабрики і скоротить штат співробітників на власних виробництвах. Таке рішення було прийнято, оскільки шведський виробник меблів не бачить можливості відновити продажі в рф в осяжному майбутньому.
За матеріалами:
РБК-Україна
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