Найбільший видобувач біткойнів додасть 33 000 майнерів — Finance.ua
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Найбільший видобувач біткойнів додасть 33 000 майнерів

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Найбільший видобувач біткойнів додасть 33 000 майнерів
Найбільший видобувач біткойнів додасть 33 000 майнерів
Riot Platforms (RIOT) — одна з найбільших у світі компаній з видобутку біткоїнів (BTC) — купила 33 280 біткоїн-майнерів «наступного покоління» для додавання до свого заводу в Техасі за 162,9 мільйона доларів.
Установки, які були отримані від виробника майнінгу MicroBT, збільшать потужність самостійного майнінгу фірми на 7,6 екзахешів за секунду (EH/s) та з’являться «перед» наступним циклом халвінгу біткойна, що має відбутися в середині 2024 року.
Генеральний директор Riot Platforms Джейсон Лес заявив 26 червня, що угода збільшить потужність самостійного майнінгу фірми до 20,1 EH/s після того, як машини почнуть встановлювати в першому кварталі 2024 року:"Ці нові майнери додадуть додаткові 7,6 EH/s до потужності самостійного майнінгу Riot за умови повного розгортання і ще більше підвищать нашу і без того високу ефективність парку напередодні майбутнього скорочення біткойна вдвічі".
Обладнання було побудувано спеціально для «імерсійних систем охолодження», таких як ті, які використовуються на підприємстві Corsicana Facility.

Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
ua.news
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