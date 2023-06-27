Найбільший видобувач біткойнів додасть 33 000 майнерів — Finance.ua

Найбільший видобувач біткойнів додасть 33 000 майнерів Сьогодні 17:43 — Криптовалюта

Найбільший видобувач біткойнів додасть 33 000 майнерів

Riot Platforms (RIOT) — одна з найбільших у світі компаній з видобутку біткоїнів ( BTC ) — купила 33 280 біткоїн-майнерів «наступного покоління» для додавання до свого заводу в Техасі за 162,9 мільйона доларів.

Установки, які були отримані від виробника майнінгу MicroBT, збільшать потужність самостійного майнінгу фірми на 7,6 екзахешів за секунду (EH/s) та з’являться «перед» наступним циклом халвінгу біткойна, що має відбутися в середині 2024 року.

Генеральний директор Riot Platforms Джейсон Лес заявив 26 червня, що угода збільшить потужність самостійного майнінгу фірми до 20,1 EH/s після того, як машини почнуть встановлювати в першому кварталі 2024 року:"Ці нові майнери додадуть додаткові 7,6 EH/s до потужності самостійного майнінгу Riot за умови повного розгортання і ще більше підвищать нашу і без того високу ефективність парку напередодні майбутнього скорочення біткойна вдвічі".

Обладнання було побудувано спеціально для «імерсійних систем охолодження», таких як ті, які використовуються на підприємстві Corsicana Facility.

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