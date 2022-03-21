Найбільший аеропорт рф відправив у простій 40% персоналу — Finance.ua

Найбільший аеропорт рф — «Шереметьєво» — відправив у простій частину персоналу на тлі санкцій ЄС і США щодо російської авіагалузі.
Про це пишуть «Известия» з посиланням на наказ гендиректора аеропорту Михайла Василенка.
За даними видання, йдеться про 6-7 тис осіб.
«Авіатрафік у Шереметьєво різко впав з кінця лютого через припинення польотів російських авіакомпаній за кордон та іноземців до росії. Аеропорт оголосив про призупинення всіх інвестпроєктів та закриття третього терміналу на додачу до закритих раніше E і F», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що «Шереметьєво» відправив своїх співробітників у простій з 16 березня.
Яку причину називають? У наказі йдеться, що простій оголошений з причин, «що не залежать від роботодавця та працівників», та у зв’язку з «критичним зниженням пасажиропотоку» на тлі санкцій проти рф та закриттям повітряного простору низкою країн.
За даними джерела «Известий», поки йдеться про переведення в простій 40% всього персоналу — і офісного, і решти співробітників.