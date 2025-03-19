Найбільші виробники легкових авто у ЄС — Finance.ua

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Найбільші виробники легкових авто у ЄС

Технології&Авто
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Найбільші виробники легкових авто у ЄС
Найбільші виробники легкових авто у ЄС
У минулому році в ЄС було виготовлено 11,4 млн. легкових авто, що на 6% менше ніж у 2023 р. Про це пише Укравтопром.

Найбільші виробники легкових авто у ЄС

  • Німеччина — 3942396 од.
  • Іпанія — 1872988 од.
  • Чехія — 1446855 од.
За рік із заводів Євросоюзу на експорт було поставлено 4553344 авто (-7%) на €154,7 млрд.
Найбільшу кількість легковиків було експортовано до Великої Британії — майже 1,253 млн. од. на €33,3 млрд.
На другому місці (за кількістю) США — 749,2 тис. од. на €38,5 млрд.
На третьому місці Туреччина — 579,8 тис. од. на €11,9 млрд.
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Водночас імпорт легковиків коштував Євросоюзу €73,2 млрд. На цю суму в ЄС було ввезено 3,4 млн. авто (-5%).
Найбільші країни-постачальники легкових авто в ЄС:
  • Китай — 748,5 тис. од. (€12,6 млрд)
  • Туреччина — 542,1 тис. од. (€9 млрд)
  • Японія — 498,4 тис. од. (€11,7 млрд)
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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