Найбільші виробники легкових авто у ЄС — Finance.ua

Найбільші виробники легкових авто у ЄС
У минулому році в ЄС було виготовлено 11,4 млн. легкових авто, що на 6% менше ніж у 2023 р. Про це пише Укравтопром.
Найбільші виробники легкових авто у ЄС
- Німеччина — 3942396 од.
- Іпанія — 1872988 од.
- Чехія — 1446855 од.
За рік із заводів Євросоюзу на експорт було поставлено 4553344 авто (-7%) на €154,7 млрд.
Найбільшу кількість легковиків було експортовано до Великої Британії — майже 1,253 млн. од. на €33,3 млрд.
На другому місці (за кількістю) США — 749,2 тис. од. на €38,5 млрд.
На третьому місці Туреччина — 579,8 тис. од. на €11,9 млрд.
Водночас імпорт легковиків коштував Євросоюзу €73,2 млрд. На цю суму в ЄС було ввезено 3,4 млн. авто (-5%).
Найбільші країни-постачальники легкових авто в ЄС:
- Китай — 748,5 тис. од. (€12,6 млрд)
- Туреччина — 542,1 тис. од. (€9 млрд)
- Японія — 498,4 тис. од. (€11,7 млрд)
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