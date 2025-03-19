Найбільші виробники легкових авто у ЄС — Finance.ua

Найбільші виробники легкових авто у ЄС Сьогодні 07:52 — Технології&Авто

Найбільші виробники легкових авто у ЄС

У минулому році в ЄС було виготовлено 11,4 млн. легкових авто, що на 6% менше ніж у 2023 р. Про це пише Укравтопром.

Найбільші виробники легкових авто у ЄС

Німеччина — 3942396 од.

Іпанія — 1872988 од.

Чехія — 1446855 од.

За рік із заводів Євросоюзу на експорт було поставлено 4553344 авто (-7%) на €154,7 млрд.

Найбільшу кількість легковиків було експортовано до Великої Британії — майже 1,253 млн. од. на €33,3 млрд.

На другому місці (за кількістю) США — 749,2 тис. од. на €38,5 млрд.

На третьому місці Туреччина — 579,8 тис. од. на €11,9 млрд.

Водночас імпорт легковиків коштував Євросоюзу €73,2 млрд. На цю суму в ЄС було ввезено 3,4 млн. авто (-5%).

Найбільші країни-постачальники легкових авто в ЄС:

Китай — 748,5 тис. од. (€12,6 млрд)

Туреччина — 542,1 тис. од. (€9 млрд)

Японія — 498,4 тис. од. (€11,7 млрд)

Страхування автомобіля: обирайте автоцивілку від найкращих страхових компаній України

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.